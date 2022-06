Hương Giang như bị 'thôi miên' khi ngồi xem Thiều Bảo Trâm hát

Thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm là một cái tên khá "đắt show" khi cô liên tục cập nhật các hình ảnh trình diễn từ Nam ra Bắc.

Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Thiều Bảo Trâm trong một sự kiện.