Hương Giang lộ giọng thật, netizen chê: 'Vừa chói vừa chua'

Tuy nhiên, việc ca hát của cô nàng cũng chưa có tiến triển gì mới. Chính vì thế, netizen mới "đào" lại clip hát live cũ của Hương Giang để tách nhạc soi giọng hát thật.

Your browser does not support the video tag.

Clip soi giọng thật của Hương Giang và cái kết xôn xao không kém

Theo đó, Hương Giang lựa chọn trình diễn ca khúc hit Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh. Cũng như những đoạn clip tách nhạc khác, ở những giây đầu clip vẫn có nhạc bình thường và bắt đầu giây thứ 10 thì tắt nhạc hẳn.