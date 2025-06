Hướng dẫn tạo video bằng Google Veo 3 trên iPhone

Chủ thể: Ví dụ: “A young Vietnamese woman, 25 years old, wearing a red dress.” (Một người phụ nữ Việt Nam trẻ, 25 tuổi, mặc váy đỏ)

Hành động: Ví dụ: “dancing gracefully in a park.” (khiêu vũ duyên dáng trong công viên)

Bối cảnh: Ví dụ: “a sunny park with green grass and cherry blossoms.” (công viên đầy nắng với cỏ xanh và hoa anh đào nở rộ)

Góc quay: Ví dụ: “wide shot, slow zoom-in.” (góc quay rộng, từ từ quay gần vào)

Âm thanh: Ví dụ: “Vietnamese dialogue: ‘Hôm nay thật đẹp!’ with cheerful tone, background music: soft piano.” (nói tiếng Việt: “Hôm nay thật đẹp” với giọng điệu vui vẻ, nhạc nền là piano)

Phong cách: Ví dụ: “cinematic, warm tones, nostalgic vibe.” (điện ảnh, tông màu ấm áp, phong cách hoài cổ)

Ví dụ Prompt hoàn chỉnh:

A young Vietnamese woman, 25 years old, wearing a red dress, dancing gracefully in a sunny park with green grass and cherry blossoms. Wide shot, slow zoom-in, with Vietnamese dialogue: “Hôm nay thật đẹp!” in a cheerful tone. Background music: soft piano, cinematic style, warm tones.

Mẹo:

Dùng tiếng Anh cho prompt để tăng độ chính xác. Thêm “language: Vietnamese” nếu cần lời thoại tiếng Việt. Sử dụng Google Dịch hoặc ChatGPT để tối ưu câu lệnh.

Bước 4: Tạo và Tải Video

Nhập Prompt: Trong Gemini hoặc Flow, nhập prompt vào ô soạn thảo. Nhấn “Submit” và chờ 1-3 phút để xử lý.

Xem trước và chỉnh sửa: Xem video trên iPhone sau khi tạo.

Điều chỉnh prompt hoặc dùng Flow để thêm hiệu ứng, nối cảnh nếu cần.