Hướng dẫn tải game Tiệm phở của Anh Hai 'hot' nhất hiện nay

Không cần đến siêu anh hùng hay bối cảnh viễn tưởng, Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai) - một tựa game do sinh viên Việt tự phát triển - đang khiến cộng đồng mạng xôn xao chỉ với một quán phở quen thuộc.

Bối cảnh chính của game Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai). Ảnh chụp màn hình.

Trò chơi mở đầu đơn giản: người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ tiệm phở nằm ở địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng (Hà Nội).

Ban ngày, họ chỉ cần nấu phở, phục vụ khách và trông coi quán nhưng khi đêm xuống, không gian ấy lại chuyển mình - ánh đèn chập chờn, tiếng bước chân lạ, những vị khách bất ngờ quay lại - và câu chuyện dần hé lộ một lớp bí ẩn khiến người chơi vừa tò mò, vừa lạnh gáy.