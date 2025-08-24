Hướng dẫn lấy lại hàng GB bộ nhớ điện thoại Android chỉ trong vài phút

Ngược lại, App Data chứa cài đặt và tài khoản cá nhân. Xóa dữ liệu đồng nghĩa ứng dụng trở về mặc định, bạn phải đăng nhập lại. Đây là giải pháp hữu ích nếu app gặp lỗi hoặc hiếm khi dùng. Vào Cài đặt > Ứng dụng > Bộ nhớ để chọn Xóa bộ nhớ đệm hoặc Xóa dữ liệu.

Mỗi ứng dụng đều lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) để tăng tốc độ tải. Mạng xã hội, trình duyệt hay ứng dụng streaming thường tạo ra cache khổng lồ vì xử lý nhiều hình ảnh, video. Về lâu dài, cache này chiếm hàng GB. Bạn có thể xóa cache để giải phóng ngay lập tức mà không mất đăng nhập.

Thư mục Download là “kho chứa” bị lãng quên: PDF cũ, ảnh đã lưu nơi khác, file APK, video dung lượng lớn… Chúng không có tác dụng gì ngoài việc “ngốn” bộ nhớ. Hãy mở Files by Google hoặc My Files, vào Downloads, rồi sắp xếp theo dung lượng hoặc thời gian để xóa những thứ không còn cần thiết.

Dữ liệu trình duyệt

Trình duyệt là nguồn rác khó lường. Mỗi trang web đều lưu ảnh cache, cookie để tải nhanh hơn, nhưng lâu dần lại chiếm nhiều chỗ và thậm chí gây lỗi khi tải trang.

Trên Chrome, mở menu ba chấm > Lịch sử > Quyền riêng tư & bảo mật > Xóa dữ liệu duyệt web. Bạn có thể chọn chỉ xóa ảnh và file đã lưu trong bộ nhớ đệm để giữ lại đăng nhập, hoặc xóa cả cookie để làm mới hoàn toàn.