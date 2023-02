Hướng dẫn làm mục lục trong Word đơn giản nhất, ai cũng có thể thực hiện được

2. Tiến hành tạo mục lục trong Word

Để tạo mục lục nhanh chóng bạn cần làm theo các bước sau: Đặt con trỏ vào tài liệu nơi bạn muốn đặt mục lục tự động (thường là trang đầu tiên hoặc trang cuối). Chọn Table of Contents và chọn các mẫu mục lục có sẵn. Trên các phiên bản Word 2016, 2019, bạn có thêm một tùy chọn là Custom Table of Contents để chỉnh sửa kiểu mục lục.

Lưu ý:

- More Table of Contents from Office.com: Bạn sẽ tìm được nhiều mẫu hơn từ website của Microsoft Office

- Remove Table of Contents: Xóa bỏ mục lục

Khi lựa chọn Custom Table of Contents, một hộp thoại sẽ xuất hiện, trong hộp thoại này sẽ có 2 mục bạn cần quan tâm như sau: Tab Leader là kiểu định dạng khi bấm Tab theo đó bạn sẽ có bốn lựa chọn None – không gì cả, dấu chấm; dấu gạch ngang; dấu gạch dưới liền.

Format là định dạng kiểu của mục lục, bạn có thể chọn mẫu mục lục mà mình yêu thích theo từng bố cục riêng.