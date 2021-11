Hướng dẫn làm hồ sơ hỗ trợ diện tạm hoãn hợp đồng lao động

Tổ kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Tổ 162) đã trao đổi qua điện thoại với ông Năm (do hiện nay ông Cù Văn Năm đang cách ly tập trung tại xã Vĩnh Phú Đông), ông Năm làm công nhân của công ty giày da tại TPHCM, có hợp đồng lao động và có tham gia bảo hiểm. Ông nghỉ việc khoảng 4 tháng, ông tự về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19.