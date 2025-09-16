Hướng dẫn làm giỏ quà Tết đẹp & ý nghĩa 2026

Chọn quà phù hợp cho vào giỏ
Một giỏ quà Tết đẹp và ý nghĩa bắt đầu từ việc chọn đúng loại quà bên trong. Tùy theo sở thích và đối tượng nhận quà, bạn có thể cân nhắc ba nhóm chính:
● Đồ ăn truyền thống: Những món ăn quen thuộc của Tết như bánh kẹo, mứt, trà hay cà phê luôn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.
● Đồ uống cao cấp: Rượu vang, trà thảo mộc hay nước ép trái cây cao cấp là những món quà tinh tế, thích hợp dành tặng đối tác hoặc người lớn tuổi.
● Thực phẩm healthy: Những món quà hướng đến sức khỏe như hạt dinh dưỡng, trái cây khô, mật ong nguyên chất hoặc các sản phẩm organic rất phù hợp với người thân quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh.
Giỏ quà không chỉ là vật đựng mà còn góp phần tạo ấn tượng và tăng giá trị thẩm mỹ cho món quà. Việc chọn giỏ phù quà tết hợp với đối tượng nhận quà và loại quà bên trong là rất quan trọng.
Đây là lựa chọn mang phong cách truyền thống, nhẹ nhàng và gần gũi với thiên nhiên. Loại giỏ này rất thích hợp để tặng gia đình, bạn bè hay người thân, tạo cảm giác ấm áp và tinh tế.
Giỏ gỗ mang đến vẻ đẹp sang trọng, bền chắc và có thể tái sử dụng làm hộp lưu niệm hay vật trang trí. Đây là lựa chọn cao cấp, rất phù hợp để tặng đối tác, khách hàng hoặc người lớn tuổi, thể hiện sự lịch sự và trân trọng. Mặc dù có chi phí cao hơn và nặng hơn giỏ mây, nhưng giá trị thẩm mỹ và độ bền vượt trội hoàn toàn xứng đáng.
Giỏ nhựa cao cấp được ưa chuộng nhờ độ bền, trọng lượng nhẹ và sự đa dạng về kiểu dáng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những giỏ quà cần sự tiện lợi, nhanh gọn, đặc biệt khi tặng cho đồng nghiệp hoặc bạn bè. Dù vậy, giỏ nhựa không mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế như giỏ mây hay giỏ gỗ, nên hãy cân nhắc kỹ nếu bạn muốn món quà của mình có giá trị thẩm mỹ cao hơn.
Các bước làm giỏ quà Tết đẹp mắt
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết, Happy Nuts sẽ hướng dẫn làm giỏ quà Tết chi tiết từng bước, giúp việc chuẩn bị trở nên dễ dàng, chỉn chu hơn.
Bước 1: Sắp xếp sản phẩm vào giỏ
Trước tiên, hãy xếp các món quà sao cho cân đối và hài hòa. Những món lớn, nặng nên đặt phía sau hoặc bên dưới để làm trụ vững chắc. Bạn có thể xếp thành hai tầng theo hình tháp, đặt những món nhẹ và nhỏ ở tầng trên. Hãy chú ý cân đối hai bên, trước – sau để giỏ quà trông đầy đặn, gọn gàng và đẹp mắt.
Khi các món quà đã được sắp xếp, bước tiếp theo là cố định chúng. Bạn có thể dùng băng keo, tiện lợi nhưng đôi khi không giữ chắc các món nặng hoặc dùng súng bắn keo, để giúp mọi thứ bám chặt, thẩm mỹ và không lộ vết dán. Việc cố định sản phẩm giúp giỏ quà ổn định, dễ vận chuyển và trông chuyên nghiệp hơn.
Bước 3: Gói và trang trí giỏ quà
Sau khi các món quà đã cố định, dùng giấy kiếng trong suốt bao quanh giỏ. Thao tác nhẹ nhàng để tránh rách giấy hoặc làm rơi đồ, đặc biệt với rượu, nước uống hoặc các sản phẩm nặng. Tiếp theo, thêm những chi tiết trang trí như nơ, thiệp chúc Tết, hoa khô hoặc gấu bông nhỏ để giỏ quà sinh động, bắt mắt và ấn tượng hơn.
Bước 4: Phối màu và hoàn thiện (tùy chọn)
Để giỏ quà thêm phần hài hòa, hãy chú ý phối màu giữa giấy gói, nơ và sản phẩm bên trong. Các màu truyền thống như đỏ, vàng, xanh lá thường mang đến cảm giác ấm áp, tươi vui. Sau khi hoàn thiện, kiểm tra tổng thể giỏ, điều chỉnh nếu cần để mọi thứ cân đối trước khi tặng.
Tự tay chuẩn bị giỏ quà Tết là cách tuyệt vời để gửi gắm yêu thương, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và sự khéo léo để làm thật chỉn chu. Nếu bạn muốn sở hữu những giỏ quà Tết tinh tế, sang trọng và đảm bảo chất lượng, hãy tham khảo Happy Nuts. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đa dạng sản phẩm từ hạt dinh dưỡng, rượu vang đến các món quà Tết sức khỏe. Ngoài ra, Happy Nuts còn cung cấp dịch vụ gói quà chuyên nghiệp, giao hàng nhanh và tư vấn tận tâm, giúp bạn tạo ấn tượng trọn vẹn trong dịp đầu năm.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 68 đường số 11, KDC Cityland Park Hills, phường Gò vấp, TP.HCM
- Hotline: 0985.023.463
- Email: [email protected]
- Website: https://happynuts.vn/