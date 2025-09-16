Hướng dẫn làm giỏ quà Tết đẹp & ý nghĩa 2026

Chọn quà phù hợp cho vào giỏ

Một giỏ quà Tết đẹp và ý nghĩa bắt đầu từ việc chọn đúng loại quà bên trong. Tùy theo sở thích và đối tượng nhận quà, bạn có thể cân nhắc ba nhóm chính:

● Đồ ăn truyền thống: Những món ăn quen thuộc của Tết như bánh kẹo, mứt, trà hay cà phê luôn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.

● Đồ uống cao cấp: Rượu vang, trà thảo mộc hay nước ép trái cây cao cấp là những món quà tinh tế, thích hợp dành tặng đối tác hoặc người lớn tuổi.

● Thực phẩm healthy: Những món quà hướng đến sức khỏe như hạt dinh dưỡng, trái cây khô, mật ong nguyên chất hoặc các sản phẩm organic rất phù hợp với người thân quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh.

Tùy theo sở thích và đối tượng nhận quà bạn có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp

Lựa chọn giỏ quà phù hợp

Giỏ quà không chỉ là vật đựng mà còn góp phần tạo ấn tượng và tăng giá trị thẩm mỹ cho món quà. Việc chọn giỏ phù quà tết hợp với đối tượng nhận quà và loại quà bên trong là rất quan trọng.