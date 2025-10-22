Hướng dẫn kiểm tra số điện thoại lừa đảo

Dấu hiệu để nghi ngờ một số là lừa đảo - Cuộc gọi, tin nhắn từ các đầu số nước ngoài bắt đầu bằng dấu cộng (+) hoặc số 00 mà không phải mã vùng +84 của Việt Nam như Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226), +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370… - Các số lạ nháy máy, cúp máy ngay khi bắt máy để bạn phải gọi lại, khi đã bắt máy không nghe thấy ai lên tiếng. - Các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng như công an, tòa án, viện kiểm sát, hải quan, bảo hiểm hay các doanh nghiệp như ngân hàng, điện lực, công ty cấp nước, viễn thông… mà yêu cầu thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, đóng phí. - Các cuộc gọi tặng quà, tri ân, thông báo trúng thưởng từ các công ty điện máy, sàn thương mại điện tử mà cần chuyển phí nhận quà qua bưu điện. - Các cuộc gọi gây áp lực, đe dọa như không được tiết lộ cho ai biết, không hợp tác sẽ bị bắt, liên quan đến đường dây phạm pháp… - Cuộc gọi gửi kèm đường link, ứng dụng và yêu cầu click vào, tải về.

4 cách tra số điện thoại lừa đảo Khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, bạn có thể tra số này bằng 4 cách sau: Cách 1: Gọi điện thoại đến tổng đài nhà mạng Người dùng có thể gọi điện đến tổng đài nhà mạng mà mình đang sử dụng để nhận hỗ trợ. Tổng đài của các nhà mạng đều hoạt động 24/7 và miễn phí cước gọi. Tổng đài của mạng di động Viettel: 18008098 (khách mọi mạng), 198 (dành riêng cho thuê bao Viettel) Tổng đài của mạng di động Mobifone: 18001090 (khách mọi mạng), 9090 (dành riêng cho thuê bao Mobifone) Tổng đài của mạng di động Vinaphone: 18001091 (khách mọi mạng) Cách 2: Kiểm tra trên Google Người dùng có thể sao chép số điện thoại bị nghi ngờ là lừa đảo và dán lên thanh tìm kiếm của Google. Chỉ sau vài giây, toàn bộ thông tin liên quan đến số điện thoại này sẽ xuất hiện. Cách làm này chỉ hiệu quả nếu số điện thoại bị nghi ngờ kia đã được nhiều người dùng khác cảnh báo nhưng không có tác dụng nếu đối tượng lừa đảo dùng các số nặc danh chuyên nghiệp. Cách 3: Kiểm tra qua Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Trong trường hợp số điện thoại gọi điện thoại tự xưng là người đại diện của một cơ quan hành chính, doanh nghiệp, bạn có thể truy cập Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (https://tinnhiemmang.vn/) để tra cứu số điện thoại chính thức của cơ quan hành chính, doanh nghiệp đó có chính xác hay không. Cách 4: Sử dụng các ứng dụng Zalo, Viber, WhatsApp Hiện nay, các ứng dụng trò chuyện đều yêu cầu cung cấp số điện thoại để xác thực tài khoản. Bạn có thể nhập số điện thoại nghi ngờ lừa đảo vào ô tìm kiếm để xem có phải là người dùng thật hay không. Tuy nhiên cách này sẽ không khả dụng nếu số điện thoại là cố định hoặc đối phương không cho phép tìm kiếm qua số điện thoại. Ngoài ra có nhiều ứng dụng quảng cáo là giúp tra cứu các số điện thoại lừa đảo nhưng yêu cầu cài đặt hoặc trả phí, người dùng nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Cách ngăn chặn và giảm rủi ro khi gặp lừa đảo qua điện thoại - Không nghe máy, gọi lại với các số điện thoại có mã vùng quốc tế (trừ số điện thoại của người thân). Chặn luôn các số điện thoại rác, lừa đảo để tránh bị làm phiền. - Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã OTP, mã bảo mật điện thoại cho bất kỳ ai. - Không click vào những đường link, tải các ứng dụng lạ. - Khi có yêu cầu mượn tiền hay chuyển khoản, cần xác nhận nhiều bước về nhân thân, kiểm tra kỹ tên và số tài khoản nhận trước khi thực hiện. - Cơ quan nhà nước không xử lý vụ việc qua điện thoại mà cần văn bản và đến làm việc trực tiếp tại trụ sở. - Các cách kiếm tiền “việc nhẹ lương cao” trên mạng là lừa đảo. - Nếu đã lỡ thao tác hoặc bị thiệt hại cần gọi điện thoại đến ngân hàng để khóa thẻ/tài khoản, yêu cầu tra soát giao dịch, lưu toàn bộ chứng cứ, trình báo công an.

Cách báo cáo số điện thoại lừa đảo ở Việt Nam * Báo cáo qua tổng đài 156 - Với tin nhắn rác: S (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656). - Với cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác: V (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656) - Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo: LD (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ảnh) gửi 156 (hoặc 5656). - Gọi tới đầu số 156 (các doanh nghiệp viễn thông sẽ áp dụng việc miễn phí cước cuộc gọi) để cung cấp thông tin (về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu thực hiện cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trích dẫn một số nội dung có liên quan...) theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng của các nhà mạng. * Chia sẻ lên mạng xã hội Ở Việt Nam, việc tự ý công bố số điện thoại của người khác hoặc quy kết “lừa đảo” sai có thể đối mặt với vấn đề pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, xúc phạm/danh dự (BLDS 2015, Điều 34) – vu khống (BLHS 2015, Điều 156), và xử phạt thông tin sai sự thật (Nghị định 15/2020/NĐ-CP). Do đó, cần có kết luận từ các cơ quan điều tra trước khi đăng thông tin lên mạng xã hội.