Hướng dẫn đi textlink hiệu quả năm 2025

Suy nghĩ về textlink như thế nào?

Là người làm về dịch vụ textlink và xây dựng backlink, mình hiểu được khi khách hàng nhắc tới textlink, chắc chắn một điều họ muốn hồ sơ backlink trỏ về tên miền bao gồm những tên miền uy tín và số lượng liên kết trỏ về. Đây là một phương pháp xây dựng backlink cho website đơn giản và tiết kiệm chi phí nhưng về giá trí thì …ít. Vậy làm sao thể tăng giá trị việc đi textlink.

Demo của file dịch vụ textlink bắn theo kiểu random

Trước đây, textlink là một hình thức gắn anchor text trên sidebar tại trang web để liên kết trỏ đến website của bạn với kỳ vọng đạt được các chỉ số DA, DR cao trên Semrush, Ahref hoặc đẩy từ khóa … nhưng sự thật nó có tác động được đến thứ hạng từ khóa không. Bản cập nhật cuối năm 2021 sau đại dịch covid là một minh chứng cho việc build backlink bằng textlink được coi là thao túng thứ hạng và phạt thủ công ( google đã phạt những website sử dụng textlink để thao túng thứ hạng). Hiện tại, Google đã không còn phạt việc đi link spam mà chỉ coi nó là vô giá trị tức là không có tác động tới thứ hạng từ khóa. Vậy như thế nào là có giá trị?

Định nghĩ mới textlink

Trở lại câu hỏi ở trên, giá trị được tính bằng traffic, hoặc tối thiểu impression (sự hiện diện của bạn). Như vậy, một định nghĩa mới về textlink:

Textlink là một hình thức quảng cáo bằng text, nơi khách hàng nhìn thấy dịch vụ, thương hiệu của bạn trên trang các website báo chí, trang mạng xã hội… uy tín, thẩm quyền và sự liên quan.

Textlink – đơn giản là một kiểu quảng cáo tại sidebar web

Nhấn mạnh lại: hãy xem textlink là việc quảng cáo bằng text giống như quảng cáo banner (hình ảnh, video) trên các website. Đây là một hướng suy nghĩ mới để bạn tránh được việc lạm dụng, spam và rủi ro bởi các bản cập nhật thuật toán. Có mindset rồi thì chúng ta sẽ có phương pháp.

Phương pháp đi textlink hiệu quả như thế nào?

Như định nghĩa trên, cũng rất dễ để nhận thấy, việc đi textlink hiệu quả chỉ xoay quanh 3 yếu điều kiện kết hợp sau đây:

Traffic hay lưu lượng truy cập nơi bạn đặt anchor text. Giá trị của link phải được tính bằng traffic của url nó được đặt vào. Link đó có thể có được referral traffic hay ít nhất Khách hàng nhìn thấy.

Sử dụng từ khóa + thương hiệu khi đặt textlink. Đơn giản, vì nó là quảng cáo, bạn không có click nhưng vẫn có impression và khách hàng thấy được thương hiệu của bạn.

Yếu tố thứ ba liên quan việc tối ưu, đó là đặt textlink ở chủ đề (url) liên quan tới từ khóa.﻿

Phương pháp thì khá đơn giản, công việc của chúng ta là tìm những gì kết hợp được 3 điều kiện trên. Và chúng ta có các công cụ quen thuộc để làm điều đó.