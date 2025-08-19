Hướng dẫn đi textlink hiệu quả năm 2025

Suy nghĩ về textlink như thế nào?
Là người làm về dịch vụ textlink và xây dựng backlink, mình hiểu được khi khách hàng nhắc tới textlink, chắc chắn một điều họ muốn hồ sơ backlink trỏ về tên miền bao gồm những tên miền uy tín và số lượng liên kết trỏ về. Đây là một phương pháp xây dựng backlink cho website đơn giản và tiết kiệm chi phí nhưng về giá trí thì …ít. Vậy làm sao thể tăng giá trị việc đi textlink.
Trước đây, textlink là một hình thức gắn anchor text trên sidebar tại trang web để liên kết trỏ đến website của bạn với kỳ vọng đạt được các chỉ số DA, DR cao trên Semrush, Ahref hoặc đẩy từ khóa … nhưng sự thật nó có tác động được đến thứ hạng từ khóa không. Bản cập nhật cuối năm 2021 sau đại dịch covid là một minh chứng cho việc build backlink bằng textlink được coi là thao túng thứ hạng và phạt thủ công ( google đã phạt những website sử dụng textlink để thao túng thứ hạng). Hiện tại, Google đã không còn phạt việc đi link spam mà chỉ coi nó là vô giá trị tức là không có tác động tới thứ hạng từ khóa. Vậy như thế nào là có giá trị?
Định nghĩ mới textlink
Trở lại câu hỏi ở trên, giá trị được tính bằng traffic, hoặc tối thiểu impression (sự hiện diện của bạn). Như vậy, một định nghĩa mới về textlink:
Textlink là một hình thức quảng cáo bằng text, nơi khách hàng nhìn thấy dịch vụ, thương hiệu của bạn trên trang các website báo chí, trang mạng xã hội… uy tín, thẩm quyền và sự liên quan.
Nhấn mạnh lại: hãy xem textlink là việc quảng cáo bằng text giống như quảng cáo banner (hình ảnh, video) trên các website. Đây là một hướng suy nghĩ mới để bạn tránh được việc lạm dụng, spam và rủi ro bởi các bản cập nhật thuật toán. Có mindset rồi thì chúng ta sẽ có phương pháp.
Phương pháp đi textlink hiệu quả như thế nào?
Như định nghĩa trên, cũng rất dễ để nhận thấy, việc đi textlink hiệu quả chỉ xoay quanh 3 yếu điều kiện kết hợp sau đây:
- Traffic hay lưu lượng truy cập nơi bạn đặt anchor text. Giá trị của link phải được tính bằng traffic của url nó được đặt vào. Link đó có thể có được referral traffic hay ít nhất Khách hàng nhìn thấy.
- Sử dụng từ khóa + thương hiệu khi đặt textlink. Đơn giản, vì nó là quảng cáo, bạn không có click nhưng vẫn có impression và khách hàng thấy được thương hiệu của bạn.
- Yếu tố thứ ba liên quan việc tối ưu, đó là đặt textlink ở chủ đề (url) liên quan tới từ khóa.
Phương pháp thì khá đơn giản, công việc của chúng ta là tìm những gì kết hợp được 3 điều kiện trên. Và chúng ta có các công cụ quen thuộc để làm điều đó.
Hướng dẫn cách đi textlink hiệu quả
Cần nhắc thêm, đi textlink là việc khách hàng thuê dịch vụ để bên cung cấp bắn link về website của bạn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp hiện nay (và cả đơn vị bên mình) cho phép chúng ta set link bắn 1-1. Vậy nên, mình mới có hướng dẫn việc đi textlink hiệu quả. Hi vọng, nội dung này nhận được ủng hộ mua gói textlink từ khách hàng!
Bước 1: Chuẩn bị sẵn file từ khóa theo một vài tiêu chí sau đây
- Trong file set textlink, từ khóa không nên làm qua loa mà có tiền tố hậu tố rõ ràng và hấp dẫn sự chú ý.
- Ưu tiên việc kết hợp từ khóa chính + thương hiệu tăng việc nhận biết đến thương hiệu.
- Mật độ backlink trỏ về url của web nên theo tỉ lệ 1/4. Check ở google search console phần” liên kết bên trong”.
- Đa dạng hóa từ khóa bao gồm từ khóa liên quan về mặt ngữ nghĩa.
Bước 2: lấy dữ liệu loại url phù hợp để đặt anchor text
Nhắc lại, dịch vụ textlink của các nhà cung cấp sẽ cho khách hàng biết được danh sách bắn link. Thông thường nó là các trang báo. Điều này rất tốt vì báo thì uy tín. Từ danh sách này, khách hàng chỉ việc nhập domain báo và sử dụng. Thực hiện bước 1 đầu tiên!
Công việc của chúng ta là lọc ra những nơi gắn link phù hợp với 3 tiêu chí trên với tính năng top page mà cả 2 công cụ đều có.
Sử dụng Ahref.
Với các bước như sau:
1. truy cập Ahref -> 2. site explorer -> 3. nhập doamin đi textlink -> 4. Top pages -> 5. sử dụng chức năng Add filter và sort để lọc theo chí và show ra những trang có traffic cao và từ khóa liên quan -> 6. xuất báo cáo.
Chi tiết bước 1,2,3,4 khi bạn sử dụng công cụ Ahref.
Chi thiết bước 5 khi bạn sử dụng công cụ Ahref.
Bước 6 bạn chỉ việc xuất báo cáo, tải xuống danh sách lọc tại báo này, thực hiện tương tự đối với các báo khác
Như vậy, bạn làm thủ công xuất báo từ việc nhập list domain có sẵn từ nhà cung cấp rồi xuất ra với tiêu chí
Sử dụng Semrush
Semrush có giá thành rẻ hơn và có chức năng tương tự, các bước như sau: 1. nhập domain vào domain overview (chọn quốc gia Việt Nam) -> 2. bảng tổng quan hiển thị bạn click vào Organic Search Traffic (hoặc Organic Research) -> 3. tại chức năng filter by keyword hãy nhập từ khóa liên quan vào tìm kiếm -> 4. kết quả những url có traffic cao -> 5. xuất ra kết quả
Làm tương tự vậy đối với những domain khác
Bước 3: Tổng hợp lại danh sách và tạo file gửi nhà cung cấp dịch vụ
Tại bước này có các checklist chúng ta cần làm thông qua filter của excel hoặc google sheet để lọc ra các cột dữ liệu không liên quan. Dưới đây là checklist thực tế:
- Loại bỏ các cột dữ liệu không liên quan để dễ cho công việc và dữ liệu.
- Loại bỏ các url có chứa từ khóa liên quan xổ số, sex, cờ bạc, giá cả theo ngày nếu bạn lọc theo traffic.
- Loại bỏ các url danh mục (vì đây là textlink gắn sidebar của bài viết)
v.v..
Tham khảo file dữ liệu tại đây
Về cơ bản thì công việc khá đơn giản, nhưng tốn chút công phu và cần xử lý dữ liệu.
Các câu hỏi về việc đặt textlink hiệu quả?
Tất nhiên, việc thực hiện một công việc cần có lý do chính đáng của nó. Một vài câu hỏi mà khách hàng hỏi về việc đi textlink hiệu quả?
1. Giải thích thêm textlink thế nào được đánh giá là hiệu quả?
Như đã nói trên, hãy xem textlink là một hình thức quảng cáo. Như vậy, đánh giá hiệu quả của textlink qua các chỉ số impression và click. Ngoài ra, giá trị của một trang web hay cấp độ riêng lẻ là một url thì giá trị của nó được tính bằng traffic. Không có traffic là không có giá trị.
2. Vì sao nên kết hợp từ khóa + thương hiệu?
Đơn giản là có một sự chú ý và nhận biết rõ ràng từ người quan tâm. Điều này lại càng quan trọng hơn bao giờ khi khi lượt truy cập hữu cơ vào website bị giảm, người dùng tương tác trên AI Overview. Nền kinh tế chuyển sang từ click sang việc impression của thương hiệu đó
3. Tỷ lệ 1/4 được nhắc khi cân đối tỷ lệ đặt link là gì?
Đây là tỷ lệ hạn chế rủi ro thuật toán và hiểu nhầm spam khi có số lượng link quá lớn về một url được báo cáo qua google search console. Các công cụ như Ahref, Screaming Frog đều có một chỉ số là link score (kết hợp giữa backlink và internal link). Do vậy, mình nghĩ tỉ lệ 1:4 (backlink:internal link) là hợp lý. Không thể có chuyện web mới mới làm mà có có một số lượng lớn link trỏ về một url được.
4. Nên đặt từ khóa thương hiệu hoặc từ khóa kết hợp thương hiệu ở url nào?
Nên lọc ra những url có traffic nhiều nhất ở các domain để đặt từ khóa thương hiệu.