Hướng dẫn dạy bé bảng chữ cái Tiếng Việt nhanh và dễ nhớ nhất

Theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 bảng chữ cái tiếng Việt gồm có 29 chữ cái. Trong đó bao gồm:

• 12 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.

• 17 phụ âm đầu đơn: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x.

• 3 nguyên âm đôi với nhiều cách viết: ia – yê – iê, ua – uô, ưa – ươ.

• 9 phụ âm đầu ghép 2 chữ: ph, th, tr, ch, gi, nh, ng, kh, gh.

• 1 phụ âm đầu ghép 3 chữ: ngh.

Phân loại bảng chữ cái trong tiếng Việt:

Các chữ cái trong bảng chữ tiếng Việt đều có 2 cách viết: Chữ in thường và chữ in hoa.

• Kiểu viết in nhỏ được gọi là chữ thường hay chữ in thường.

• Chữ viết in lớn được gọi là chữ hoa hay chữ in hoa.