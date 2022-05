Hướng dẫn chuyển tài khoản định danh điện tử sang điện thoại mới

Trong thời gian tới, định danh điện tử sẽ được triển khai rộng rãi ở Hà Nội và trên phạm vi cả nước. Tài liệu phục vụ triển khai đề án định danh điện tử của Công an thành phố Hà Nội đã có một số hướng dẫn trong trường hợp cần chuyển đổi tài khoản sang điện thoại mới.

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (VNEID).