Hướng dẫn chia sẻ tệp 'Apple Docs'

Ở phần "Who can access", người dùng có thể chuyển sang "Anyone with the link" để bất kỳ ai được chia sẻ link đều truy cập được. Ở phần "Permission", nếu lựa chọn "Can make changes" thì người được chia sẻ có thể tham gia chỉnh sửa, nếu lựa chọn "View only" thì họ không thể chỉnh sửa.

