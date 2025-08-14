Hướng dẫn chi tiết cách chuyển tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông

Chủ xe có thể tự chuyển đổi tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng smartphone chỉ trong vài phút.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

VETC 15.jpg
Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông. Ảnh minh hoạ: HP

Điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC và ePass sẵn có là căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Thiết lập ví.

VETC 1.png
VETC 2.png

Bước 2: Xác thực giấy tờ, yêu cầu có căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

VETC 3.png

Bấm vào Bắt đầu xác thực > Chụp 2 mặt CCCD > Nhấn Tiếp theo

VETC 4.png

Bước 3: Thực hiện kết nối NFC Chụp hình chân dung (Xác thực khuôn mặt).

VETC 6.png
VETC 7.png

Bước 4: Kiểm tra thông tin trên hợp đồng và nhấn Xác nhận.

VETC 8.png

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục.

VETC 9.png

Thông báo trả về Xác thực Ví VETC thành công.

VETC 10.png

Bước 6: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng.

VETC 11.png

Chọn ngân hàng rồi nhấn Tiếp tục. Điền thông tin tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục

Bước 7: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận. Ứng dụng thông báo Liên kết thành công.

VETC 12.png
VETC 13.png

Lưu ý: Trên app VETC, phần tài khoản tiền có trong "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông mới, còn phần hiển thị ở "TK giao thông" là số tiền theo cách thanh toán cũ, sẽ được trừ dần đến khi hết trong tài khoản đó.

Cách chuyển đổi từ tài khoản ePass sang tài khoản giao thông

Với ePass, việc chuyển sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông. Do đó, chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng. 

Bước 1: Bấm vào Tài khoản trên ứng dụng ePass 

ePass 1.png

Bước 2:Chọn Quản lý liên kết > Thêm tài khoản liên kết

ePass 2.png

Bước 3:Chọn nền tảng thanh toán là Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (lưu ý thẻ tín dụng sẽ tính thêm phí khoảng 2%).

ePass 3.png

Bước 4: Điền thông tin và hoàn thành các bước xác thực.

ePass 4.png

Ví dụ, trường hợp chọn Viettel Money: Tích vào ô Đồng ý, nhấn Tiếp tục và nhập mật khẩu tài khoản Viettel Money > Hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn. 

ePass 6.png
