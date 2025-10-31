Hướng dẫn cách tra cứu biển số ô tô, xe máy online miễn phí

Tra cứu biển số xe qua website của Cục đăng kiểm Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo đường dẫn: http://app.vr.org.vn/ptpublic/ThongtinptPublic.aspx Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, bao gồm: Biển số xe đã đăng ký, Số tem/giấy chứng nhận hiện tại (in trên tem đăng kiểm), Mã xác thực hiển thị trên màn hình Bước 3: Nhấn “Tra cứu” để hiển thị kết quả. Lưu ý khi nhập biển số xe: Với biển 5 chữ số: Biển trắng thêm chữ T (Ví dụ: 30A12345T), Biển xanh thêm chữ X (Ví dụ: 30A12345X), Biển vàng thêm chữ V (Ví dụ: 30A12345V) Khi nhập số tem và giấy chứng nhận, cần có dấu gạch ngang giữa chữ và số (Ví dụ: KC-1234567) Hệ thống chỉ hiển thị thông tin kỹ thuật và kiểm định của phương tiện, không cung cấp thông tin cá nhân về chủ xe. Nếu muốn biết xe đăng ký trong nước hay nước ngoài, xe đăng ký ở địa phương nào, xe của tổ chức nào thì có thể tham khảo chi tiết bên dưới.

Biển số ô tô trong nước - Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe. - Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99. Ví dụ: 30F 256.58 thể hiện 30 là địa phương đăng ký, F là sê ri biển số đăng ký, 256.58 là thứ tự đăng ký.

Biển số xe máy trong nước - Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký. Giữa ký hiệu địa phương và sê ri đăng ký được phân cách bằng dấu gạch ngang (-). - Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99. Ví dụ: 30 AB 266.59 thể hiện 30 là ký hiệu địa phương đăng ký, AB là ký hiệu sê ri đăng ký, 266.59 số thứ tự đăng ký.

Biển số xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài - Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe - Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên - Nhóm thứ ba là seri biển số chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài - Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99 Ví dụ: 80 - 441 - NG - 02 thì 80 là biển số xe dành cho các cơ quan nhà nước/tổ chức chính phủ, 441 là ký hiệu của nước Nga, NC là seri dùng xe xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và thành viên mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó, 02 là số thứ tự đăng ký xe.

Biển số xe mô tô của người nước ngoài - Nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe. - Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe. - Nhóm thứ ba là sê ri đăng ký. - Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

Ký hiệu địa phương đăng ký trước khi sáp nhập tỉnh thành Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm số lượng đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chỉ còn 34 tỉnh/thành phố. Hiện chưa có thông tư mới để quy định biển số xe của 34 tỉnh thành sau sáp nhập. STT Tên địa phương Ký hiệu 1 Cao Bằng 11 2 Lạng Sơn 12 3 Quảng Ninh 14 4 Hải Phòng 15, 16 5 Thái Bình 17 6 Nam Định 18 7 Phú Thọ 19 8 Thái Nguyên 20 9 Yên Bái 21 10 Tuyên Quang 22 11 Hà Giang 23 12 Lào Cai 24 13 Lai Châu 25 14 Sơn La 26 15 Điện Biển 27 16 Hoà Bình 28 17 Hà Nội từ 29 đến 33 và 40 18 Hải Dương 34 19 Ninh Bình 35 20 Thanh Hoá 36 21 Nghệ An 37 22 Hà Tĩnh 38 23 Đà Nẵng 43 24 Đắk Lắk 47 25 Đắk Nông 48 26 Lâm Đồng 49 27 TP. Hồ Chí Minh 41, từ 50 đến 59 28 Đồng Nai 39; 60 29 Bình Dương 61 30 Long An 62 31 Tiền Giang 63 32 Vĩnh Long 64 33 Cần Thơ 65 34 Đồng Tháp 66 35 An Giang 67 36 Kiên Giang 68 37 Cà Mau 69 38 Tây Ninh 70 39 Bến Tre 71 40 Bà Rịa - Vũng Tàu 72 41 Quảng Bình 73 42 Quảng Trị 74 43 Thừa Thiên Huế 75 44 Quảng Ngãi 76 45 Bình Định 77 46 Phú Yên 78 47 Khánh Hoà 79 48 Cục Cảnh sát giao thông 80 49 Gia Lai 81 50 Kon Tum 82 51 Sóc Trăng 83 52 Trà Vinh 84 53 Ninh Thuận 85 54 Bình Thuận 86 55 Vĩnh Phúc 88 56 Hưng Yên 89 57 Hà Nam 90 58 Quảng Nam 92 59 Bình Phước 93 60 Bạc Liêu 94 61 Hậu Giang 95 62 Bắc Kạn 97 63 Bắc Giang 98 64 Bắc Ninh 99

Màu biển số xe Màu biển Chữ cái trên biển Cấp cho Nền xanh chữ trắng A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M kết hợp với 1 chữ số tự nhiên từ 1 đến 9 Các cơ quan nhà nước Nền trắng chữ đen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z Các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng cơ quan nhà nước Nền vàng chữ đen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z Xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô Nền vàng chữ đỏ Có ký hiệu địa phương đăng ký và 2 chữ cái viết tắt của khu kinh tế Xe ô tô, mô tô khu Kinh tế Nền đỏ chữ trắng 2 chữ cái đầu là ký hiệu tương ứng với các đơn vị quân đội Xe quân sự nhằm sử dụng cho mục đích quốc phòng

Những biển số có ký hiệu riêng trong nước STT Ký hiệu Cấp cho 1 KT Xe doanh nghiệp quân đội 2 TĐ Xe thí điểm sản xuất, lắp ráp trong nước 3 MĐ Xe máy điện 4 LD Xe doanh nghiệp vốn nước ngoài 5 DA Xe ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư 6 RM Xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc 7 MK Máy kéo 8 T Xe đăng ký tạm thời 9 HC Xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế 10 CD Xe chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân Ngoài ra, biển số xe trúng đấu giá có gắn tem nhận diện nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh. Biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có gắn tem nhận diện màu xanh lá cây.

Biển số có ký hiệu riêng nước ngoài Màu nền, chữ và số Ký hiệu Cấp cho nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen "NG" màu đỏ Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. (Lưu ý: Biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký) nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen “QT" màu đỏ Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. (Lưu ý: Biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký) nền màu trắng, chữ và số màu đen CV Xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại điện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế nền màu trắng, chữ và số màu đen NN Xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài