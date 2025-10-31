Hướng dẫn cách tra cứu biển số ô tô, xe máy online miễn phí

Nhật An| 31/10/2025 16:27

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, từ biển số xe có thể tra được tỉnh/thành phố đăng ký, loại xe, thông tin đăng kiểm, tình trạng phạt nguội của các xe.

Xem nhanh:
  • Tra cứu biển số xe qua website của Cục đăng kiểm
  • Biển số ô tô trong nước
  • Biển số xe máy trong nước
  • Biển số xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
  • Biển số xe mô tô của người nước ngoài
  • Ký hiệu địa phương đăng ký trước khi sáp nhập tỉnh thành
  • Màu biển số xe
  • Những biển số có ký hiệu riêng trong nước
  • Biển số có ký hiệu riêng nước ngoài
  • Câu hỏi thường gặp

Tra cứu biển số xe qua website của Cục đăng kiểm

bien so xe oto xe may 00.PNG

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo đường dẫn: http://app.vr.org.vn/ptpublic/ThongtinptPublic.aspx

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, bao gồm: Biển số xe đã đăng ký, Số tem/giấy chứng nhận hiện tại (in trên tem đăng kiểm), Mã xác thực hiển thị trên màn hình

Bước 3: Nhấn “Tra cứu” để hiển thị kết quả.

Lưu ý khi nhập biển số xe:

Với biển 5 chữ số: Biển trắng thêm chữ T (Ví dụ: 30A12345T), Biển xanh thêm chữ X (Ví dụ: 30A12345X), Biển vàng thêm chữ V (Ví dụ: 30A12345V)

Khi nhập số tem và giấy chứng nhận, cần có dấu gạch ngang giữa chữ và số (Ví dụ: KC-1234567)

Hệ thống chỉ hiển thị thông tin kỹ thuật và kiểm định của phương tiện, không cung cấp thông tin cá nhân về chủ xe. Nếu muốn biết xe đăng ký trong nước hay nước ngoài, xe đăng ký ở địa phương nào, xe của tổ chức nào thì có thể tham khảo chi tiết bên dưới.

Biển số ô tô trong nước

- Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe. 

- Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

bien so xe oto xe may 01.PNG
Ví dụ: 30F 256.58 thể hiện 30 là địa phương đăng ký, F là sê ri biển số đăng ký, 256.58 là thứ tự đăng ký.

Biển số xe máy trong nước

- Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký. Giữa ký hiệu địa phương và sê ri đăng ký được phân cách bằng dấu gạch ngang (-).

- Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

bien so xe oto xe may 02.PNG
Ví dụ: 30 AB 266.59 thể hiện 30 là ký hiệu địa phương đăng ký, AB là ký hiệu sê ri đăng ký, 266.59 số thứ tự đăng ký.

Biển số xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe

- Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên 

- Nhóm thứ ba là seri biển số chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99

bien so xe oto xe may 03.PNG
Ví dụ: 80 - 441 - NG - 02 thì 80 là biển số xe dành cho các cơ quan nhà nước/tổ chức chính phủ, 441 là ký hiệu của nước Nga, NC là seri dùng xe xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và thành viên mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó, 02 là số thứ tự đăng ký xe.

Biển số xe mô tô của người nước ngoài

- Nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe.

- Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe.

- Nhóm thứ ba là sê ri đăng ký.

- Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

bien so xe oto xe may 04.PNG

Ký hiệu địa phương đăng ký trước khi sáp nhập tỉnh thành

Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm số lượng đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chỉ còn 34 tỉnh/thành phố. Hiện chưa có thông tư mới để quy định biển số xe của 34 tỉnh thành sau sáp nhập.

STTTên địa phươngKý hiệu
1Cao Bằng11
2Lạng Sơn12
3Quảng Ninh14
4Hải Phòng15, 16
5Thái Bình17
6Nam Định18
7Phú Thọ19
8Thái Nguyên20
9Yên Bái21
10Tuyên Quang22
11Hà Giang23
12Lào Cai24
13Lai Châu25
14Sơn La26
15Điện Biển27
16Hoà Bình28
17Hà Nộitừ 29 đến 33 và 40
18Hải Dương34
19Ninh Bình35
20Thanh Hoá36
21Nghệ An37
22Hà Tĩnh38
23Đà Nẵng43
24Đắk Lắk47
25Đắk Nông48
26Lâm Đồng49
27TP. Hồ Chí Minh41, từ 50 đến 59
28Đồng Nai39; 60
29Bình Dương61
30Long An62
31Tiền Giang63
32Vĩnh Long64
33Cần Thơ65
34Đồng Tháp66
35An Giang67
36Kiên Giang68
37Cà Mau69
38Tây Ninh70
39Bến Tre71
40Bà Rịa - Vũng Tàu72
41Quảng Bình73
42Quảng Trị74
43Thừa Thiên Huế75
44Quảng Ngãi76
45Bình Định77
46Phú Yên78
47Khánh Hoà79
48Cục Cảnh sát giao thông80
49Gia Lai81
50Kon Tum82
51Sóc Trăng83
52Trà Vinh84
53Ninh Thuận85
54Bình Thuận86
55Vĩnh Phúc88
56Hưng Yên89
57Hà Nam90
58Quảng Nam92
59Bình Phước93
60Bạc Liêu94
61Hậu Giang95
62Bắc Kạn97
63Bắc Giang98
64Bắc Ninh99

Màu biển số xe

Màu biểnChữ cái trên biểnCấp cho
Nền xanh chữ trắngA, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M kết hợp với 1 chữ số tự nhiên từ 1 đến 9Các cơ quan nhà nước
Nền trắng chữ đenA, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, ZCác tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng cơ quan nhà nước
Nền vàng chữ đenA, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, ZXe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô
Nền vàng chữ đỏCó ký hiệu địa phương đăng ký và 2 chữ cái viết tắt của khu kinh tếXe ô tô, mô tô khu Kinh tế
Nền đỏ chữ trắng2 chữ cái đầu là ký hiệu tương ứng với các đơn vị quân độiXe quân sự nhằm sử dụng cho mục đích quốc phòng

Những biển số có ký hiệu riêng trong nước

STTKý hiệuCấp cho
1KTXe doanh nghiệp quân đội
2Xe thí điểm sản xuất, lắp ráp trong nước
3Xe máy điện
4LDXe doanh nghiệp vốn nước ngoài
5DAXe ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư
6RMXe rơ moóc, sơ mi rơ moóc
7MKMáy kéo
8TXe đăng ký tạm thời
9HCXe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế
10CDXe chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân
bien so xe oto xe may 07.png

Ngoài ra, biển số xe trúng đấu giá có gắn tem nhận diện nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh. Biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có gắn tem nhận diện màu xanh lá cây.

Biển số có ký hiệu riêng nước ngoài

Màu nền, chữ và sốKý hiệuCấp cho
nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen"NG" màu đỏXe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. (Lưu ý: Biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký)
nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen“QT" màu đỏXe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. (Lưu ý: Biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký)
nền màu trắng, chữ và số màu đenCVXe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại điện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế
nền màu trắng, chữ và số màu đenNNXe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài

Câu hỏi thường gặp

Biển số 80 là của tỉnh nào?

Biển số xe 80 là biển số xe của Cục Cảnh sát giao thông và chỉ dành riêng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, và các cơ quan, đại diện ngoại giao, không gắn liền với bất kỳ tỉnh thành cụ thể nào ở Việt Nam. Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an là cơ quan đăng ký và cấp biển số này. 

Có biển số có thể tra ra những thông tin gì?

Khi tra cứu biển số xe, bạn có thể tìm thấy thông tin về địa phương đăng ký, loại xe, nhãn hiệu, số khung, số máy, năm sản xuất, ngày đăng kiểm gần nhất, thời hạn hiệu lực đăng kiểm, thông tin phạt nguội. Tuy nhiên, thông tin tên chủ sở hữu và địa chỉ cá nhân không hiển thị công khai do được pháp luật bảo vệ để đảm bảo quyền riêng tư. 

Các thông tin khác về xe qua biển số có thể tra cứu tại đâu?

Hiện tại có rất nhiều website, ứng dụng, cá nhân cung cấp dịch vụ tra cứu nhưng chỉ nên tin tưởng website chính thức của cục CSGT và Cục Đăng kiểm vì lo ngại rủi ro bảo mật thông tin hoặc kết quả không chính xác.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/huong-dan-tra-cuu-bien-so-o-to-xe-may-online-mien-phi-2458090.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/huong-dan-tra-cuu-bien-so-o-to-xe-may-online-mien-phi-2458090.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Chuyển đổi số
            Hướng dẫn cách tra cứu biển số ô tô, xe máy online miễn phí
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO