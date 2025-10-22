Hướng dẫn cách sử dụng máy hút bụi công nghiệp đúng chuẩn, an toàn

Các bước lắp đặt máy hút bụi công nghiệp trước khi sử dụng

Để dùng máy hút bụi công nghiệp đảm bảo an toàn thì điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là bạn phải thực hiện lắp đặt máy đúng cách:

● Bước 1: Kiểm tra kỹ các loại phụ kiện của máy để đảm bảo chúng ở trong tình trạng nguyên vẹn, không nứt vỡ.

● Bước 2: Máy sẽ có một chiếc túi lọc bụi lớn, đặt túi này vào bên trong thùng chứa và đặt động cơ máy lên trên sau đó khóa chốt lại thật chặt.

Các bước lắp đặt máy trước khi sử dụng

● Bước 3: Ống mềm màu đen chính là bộ phận chính để kết nối các đầu hút, lắp một đầu ống này vào thân máy.