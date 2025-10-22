Hướng dẫn cách sử dụng máy hút bụi công nghiệp đúng chuẩn, an toàn

Các bước lắp đặt máy hút bụi công nghiệp trước khi sử dụng
Để dùng máy hút bụi công nghiệp đảm bảo an toàn thì điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là bạn phải thực hiện lắp đặt máy đúng cách:
● Bước 1: Kiểm tra kỹ các loại phụ kiện của máy để đảm bảo chúng ở trong tình trạng nguyên vẹn, không nứt vỡ.
● Bước 2: Máy sẽ có một chiếc túi lọc bụi lớn, đặt túi này vào bên trong thùng chứa và đặt động cơ máy lên trên sau đó khóa chốt lại thật chặt.
Các bước lắp đặt máy trước khi sử dụng
● Bước 3: Ống mềm màu đen chính là bộ phận chính để kết nối các đầu hút, lắp một đầu ống này vào thân máy.
● Bước 4: Xác định khu vực và loại rác cần hút sau đó lựa chọn loại đầu hút phù hợp để kết nối với đầu còn lại của chiếc ống mềm.
● Bước 5: Nếu sử dụng máy để hút chất lỏng thì phải kết nối ống mềm với ống inox.
Chi tiết cách sử dụng máy hút bụi công nghiệp
Sau khi đã hoàn thiện lắp đặt máy, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình sử dụng máy để thực hiện công việc.
● Bước 1: Kết nối máy với nguồn điện áp tiêu chuẩn theo đúng quy định về điện áp của nhà sản xuất.
● Bước 2: Bật công tắc ở phần đầu máy để khởi động động cơ.
● Bước 3: Dùng lực nhẹ để di chuyển ống đến các vị trí cần làm sạch.
Quy trình sử dụng máy hút bụi công nghiệp
● Bước 4: Sau khi hoàn thành quá trình dọn vệ sinh hãy rút phích cắm và tắt công tắc máy sau đó mở khóa chốt ở phần đầu máy và nhấc phần đầu máy ra ngoài.
● Bước 5: Đổi bỏ bụi và rác bên trong sau đó đặt đầu máy vào đúng vị trí và chốt lại như ban đầu.
Lưu ý trong cách sử dụng máy hút bụi công nghiệp
Một vài điều quan trọng mà bạn cần nắm được trong quá nhiều sử dụng máy hút bụi công nghiệp đó là:
● Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo từ nhà sản xuất ghi trong tài liệu đi kèm theo mỗi máy.
● Xác định đúng mức điện áp sử dụng của máy. Cần biết rõ máy sử dụng nguồn điện 1 pha hay 3 pha, nếu sử dụng không đúng mức điện áp có thể khiến máy hoạt động không hiệu quả, đôi khi có thể gặp sự cố nguy hiểm.
● Không sử dụng máy liên tục nhiều giờ đồng hồ, cứ khoảng 45 phút đến 1 giờ sử dụng lại cho máy nghỉ ngơi 10 phút để tránh làm động cơ quá tải.
Tắt máy ngay khi thấy dấu hiệu lạ để đảm bảo an toàn
● Không dùng máy để hút các vật sắc nhọn, hoặc có kích thước lớn vì có thể làm hỏng đầu hút và tắc nghẽn đường ống.
● Chỉ nên để bụi đầy thùng từ khoảng 70-80% rồi đem đổ và tiếp tục sử dụng. Thùng chứa quá tải sẽ làm tăng nguy cơ bị tràn ra ngoài không khí hoặc làm giảm hiệu suất của máy.
● Nếu thấy máy có các dấu hiệu bất thường như phát ra tiếng kêu, ngửi thấy mùi khét, nóng đột ngột hoặc không hút được nước và bụi thì phải ngắt kết nối khỏi nguồn điện ngay lập tức. Đó có thể là do máy đang hoạt động quá tải hoặc bị chập điện. Hãy mang đến cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp nếu bạn không có chuyên môn.
Bài viết trên đây là tổng hợp các bước chi tiết hướng dẫn cách sử dụng máy hút bụi công nghiệp đúng chuẩn an toàn. Nếu bạn đang muốn tìm mua máy hút bụi công nghiệp hoặc cần nhận tư vấn chi tiết hơn về cách sử dụng máy thì hãy liên hệ đến Kumisai Việt Nam - Đơn vị chuyên cung cấp giải pháp hút bụi chuyên nghiệp và tư vấn chuyên sâu về các dòng máy hút bụi hàng đầu hiện nay.
