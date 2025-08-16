Hướng dẫn cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông chi tiết

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Việc chuyển đổi tài khoản giao thông trên ứng dụng ePass dễ dàng hơn VETC. Ảnh: TK

So với ứng dụng VETC, việc chuyển đổi trên ứng dụng ePass sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông. Do đó, chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng.

Dưới đây là hướng dẫn các bước để người dùng tiến hành chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông. Điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng ePass sẵn có là căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

