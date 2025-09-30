Hướng dẫn cách chuyển đổi VETC, ePass sang tài khoản giao thông trước giờ G

Tóm tắt các bước chuyển đổi từ tài khoản ePass sang tài khoản giao thông:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền" ở ngay phía dưới số dư tài khoản ePass hoặc chọn "Tài khoản", tìm mục "Quản lý liên kết".

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (phí áp dụng 1-2%).

Nếu có biểu tượng như “Liên kết ViettelPay” hoặc tương tự, bạn đã chuyển sang tài khoản giao thông.

Nếu chủ tài khoản chưa từng "Liên kết ViettelPay", ứng dụng ePass sẽ yêu cầu cài đặt ví Viettel Money, người dùng có thể tải ứng dụng này từ CH Play (điện thoại Android) hoặc AppStore (iPhone). Sau đó làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để đăng ký bằng số điện thoại và xác thực bằng mã OTP.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công ví Viettel Money, chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass". Bước này sẽ yêu cầu chủ tài khoản định danh bằng CCCD, kết nối NFC và xác thực khuôn mặt.

Bước 4: Đặt mật khẩu Viettel Money, sau đó vào lại ứng dụng này.