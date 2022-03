Hướng dẫn bật tắt Universal Control trên macOS 12.3 bản chính thức

Vào mục Universal Control, người dùng sẽ có một số lựa chọn:

"Allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad": Đây là lựa chọn chính để bật hoặc tắt Universal Control trên macOS Montery 12.3; mặc định được bật.

"Push through the edge of a display to connect to a nearby Mac or iPad": Lựa chọn này cũng mặc định được bật, hỗ trợ kết nối Universal Control khi người dùng đẩy con chuột vượt giới hạn màn hình về phía máy bên cạnh.