Hungary và Slovakia phản ứng trái chiều với EU về Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hoan nghênh kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại bang Alaska, gọi sự kiện này là bước ngoặt trong quan hệ giữa Washington và Moscow. Ông Orban cho rằng, "thế giới an toàn hơn" sau Hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Thủ tướng Hungary Victor Orban (Ảnh: Reuters)

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cũng cho rằng, cuộc gặp tại Alaska cho thấy, cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường, mà trên bàn đàm phán. Trong suốt thời gian qua, Hungary luôn kiên định với quan điểm rằng, hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán, đối thoại và duy trì các kênh ngoại giao.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Fico hoan nghênh việc duy trì đối thoại mang tính xây dựng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, đồng thời cho rằng, điều này sẽ mở đầu cho việc khôi phục quan hệ hợp tác Nga-Mỹ. Ông Fico cũng đánh giá tích cực về kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, đồng thời nhấn mạnh, những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy cho cả Nga và Ukraine là điều thiết yếu cho bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Trong khi đó, Tổng thống Slovakia Pellegrini cho rằng, bầu không khí tôn trọng lẫn nhau trong suốt thời gian diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã mở ra cánh cửa cho các cuộc đàm phán tiếp theo, hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 16/8, lãnh đạo 8 quốc gia Bắc Âu và Baltic đã ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine cũng như các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, hòa bình cần xuất phát từ một lệnh ngừng bắn và các đảm bảo an ninh cho Ukraine.