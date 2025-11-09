Hungary và Slovakia coi vụ vi phạm không phận Ba Lan là sự cố nghiêm trọng

Như Hoa/VOV-Praha| 11/09/2025 07:31

Ngày 10/9, giới lãnh đạo Slovakia và Hungary đã lên tiếng chỉ trích việc một số lượng lớn máy bay không người lái xâm phạm không phận Ba Lan, coi đây là một sự cố nghiêm trọng, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với Ba Lan - một đồng minh trong NATO và EU.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng, việc các máy bay không người lái xâm phạm không phận Ba Lan là một sự cố nghiêm trọng, có thể gây hậu quả sâu rộng, đồng thời nhấn mạnh cần xác định khách quan và rõ ràng về mục đích của hành động này.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: cas.sk

Thủ tướng Robert Fico cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ba Lan và đề nghị hợp tác để làm rõ vấn đề. Ông Robert Fico cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm Slovakia vì đã viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng, điều đó chỉ khiến xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Cùng quan điểm với nhà lãnh đạo Slovakia, Thủ tướng Hungary Orban đã chỉ trích mạnh mẽ việc vi phạm không phận Ba Lan, cho rằng, vụ việc này đã chứng minh chính sách ủng hộ hòa bình của Hungary là đúng đắn. Thủ tướng Orban cũng kêu gọi chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời ủng hộ nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó cũng chỉ trích chính sách viện trợ của EU cho Ukraine và kêu gọi các bên sớm đàm phán để giải quyết xung đột.

Tuyên bố của giới lãnh đạo Slovakia và Hungary được đưa ra trong bối cảnh, ngày 10/9 Ba Lan đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cũng đã tiến hành điện đàm liên quan vụ việc trên, trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu kêu gọi đưa ra phản ứng tập thể trước vụ vi phạm không phận nghiêm trọng này. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên lực lượng NATO, bao gồm máy bay chiến đấu Ba Lan và đồng minh bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận của một quốc gia thành viên.

