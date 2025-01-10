Hungary sẽ bắn hạ máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận

Tuyên bố được đưa ra thể hiện sự cứng rắn trong lập trường của Hungary về vấn đề máy bay không người lái của Nga vô tình hoặc cố ý xâm phạm không phận nước này. Tuy nhiên, trên truyền thông, Thủ tướng Orban cũng hạ thấp mối lo ngại về việc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận của một số nước châu Âu đồng thời chỉ trích thái độ của các nước Tây Âu với vấn đề này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh minh họa).

Tuyên bố của Thủ tướng Viktor Orban đã thu hút sự chú ý của các quốc gia và Liên minh châu Âu khi Hungary, từ lâu luôn được coi là một trong những quốc gia thân thiện nhất với Nga trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Nước này đã nhiều lần chặn viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Những tuần gần đây đang chứng kiến ​​căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga khi Ba Lan bắn hạ một số máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ nước này vào ngày 10/9. Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã từng nhiều lần vượt qua biên giới của các nước thành viên NATO kể từ khi cuộc xung đột nổ ra nhưng sự cố này đánh dấu trường hợp đầu tiên lực lượng đồng minh NATO bắn hạ các mục tiêu này.

Vài ngày sau vụ xâm nhập Ba Lan, một máy bay không người lái khác của Nga đã vi phạm không phận Romania và ba máy bay chiến đấu của Nga đã bị phát hiện trên không phận Estonia. Tuần trước, một số báo cáo đã phát hiện máy bay không người lái vi phạm ở Đan Mạch và Na Uy đã dẫn đến việc tạm thời đóng cửa các sân bay.

Để đáp trả các hành động vừa qua, cả Liên minh EU và NATO đều công bố các sáng kiến ​​mới nhằm bảo vệ sườn phía Đông của châu Âu, trong khi một số nhà lãnh đạo phương Tây bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi bắn hạ máy bay Nga trong trường hợp vi phạm.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lần đầu tiên, máy bay trinh sát không người lái có khả năng thuộc về Hungary đã xâm phạm không phận Ukraine ở dọc biên giới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto bác bỏ những cáo buộc trên.