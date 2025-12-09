Hungary sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương với Ukraine

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Budapest với Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương Kachka, Bộ trưởng Ngoại giao Szijjarto cho biết Hungary luôn nỗ lực xây dựng lòng tin và mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Ukraine.

Ông Szijjarto nhấn mạnh, quan hệ giữa Hungary và Ukraine có thể đạt được tiến bộ ở một số lĩnh vực, đồng thời đưa ra các sáng kiến ​​gần đây của Hungary nhằm hỗ trợ hợp tác và thể hiện thiện chí từ phía Hungary như mở một trường song ngữ Hungary - Ukraine tại Budapest và tổ chức các trại hè cho trẻ em Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó (phải) và Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương Taras Kachka (Nguồn: hungarianconservative.com)

Bộ trưởng Szijjarto cũng kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường vận chuyển dầu thô của Nga tới Hungary, đồng thời nhấn mạnh, vấn đề này liên quan đến an ninh năng lượng của Hungary. Ông Szijjarto lưu ý rằng, Hungary vẫn tiếp tục cung cấp điện và khí đốt tự nhiên cho Ukraine, chiếm lần lượt khoảng 40% và 50% lượng nhập khẩu của Ukraine.

Liên quan đến vấn đề Ukraine gia nhập EU, Bộ trưởng Szijjarto tái khẳng định quan điểm của Hungary coi việc Ukraine gia nhập EU là đi ngược lại lợi ích kinh tế và an ninh của Hungary. Ông Szijjarto cũng đề xuất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược EU-Ukraine như một giải pháp thay thế cho việc Ukraine trở thành thành viên EU.

Tuyên bố của Bộ trưởng Szijjarto được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary ngày 11/9 của Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương Kachka nhằm cải thiện quan hệ song phương. Theo giới phân tích, mặc dù còn tồn tại nhiều bất đồng, tuy nhiên chuyến thăm cũng đã góp phần giúp hai bên hiểu rõ thêm về quan điểm của nhau, nhất là liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng và việc Ukraine gia nhập EU. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra các cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ song phương.