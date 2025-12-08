Hungary không ủng hộ tuyên bố chung của EU về hỗ trợ toàn diện cho Ukraine

Hãng tin Nga Interfax ngày 12/8 đưa tin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố khẳng định lập trường ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy giải pháp hoà bình, công bằng và lâu dài cho tình hình Ukraine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, không chấp nhận mọi hành vi thay đổi biên giới bằng vũ lực.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

Theo tuyên bố, EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác cùng chí hướng để cung cấp đầy đủ các hỗ trợ chính trị, kinh tế, tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho Ukraine trong quá trình bảo vệ quyền tự vệ chính đáng. EU cũng khẳng định tiếp tục duy trì và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Liên bang Nga.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, tiến trình tìm kiếm hoà bình tại Ukraine phải có sự tham gia trực tiếp của Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng chỉ có thể diễn ra khi đạt được ngừng bắn hoặc giảm căng thẳng trên thực địa. Giải pháp ngoại giao cần bảo đảm các lợi ích an ninh cốt lõi của Ukraine và châu Âu; năng lực tự vệ hiệu quả của Ukraine được coi là yếu tố thiết yếu trong mọi bảo đảm an ninh lâu dài.

Tuyên bố lưu ý rằng Hungary không tham gia vào văn kiện chung này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này không ủng hộ tuyên bố chung của EU về Ukraine, vì cho rằng các nước EU đang tìm cách áp đặt điều kiện lên Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 2 Nhà lãnh đạo này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/8 tới tại Alaska mà không có sự tham gia của châu Âu.