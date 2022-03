"Hung thần xa lộ" dàn hàng: Xử lý nghiêm bất kể xe đó là của ai!

Sau khi Dân trí phản ánh tình trạng "hung thần xa lộ" dàn hàng trên tỉnh lộ 552, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại tuyến đường này chỉ đạo Công an huyện Vũ Quang, Công an huyện Đức Thọ và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngày 20/3, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Đức Thọ - cho biết, từ đầu năm đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng yêu cầu các tài xế, chủ mỏ ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông.

"Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị còn phải phối hợp tham gia vào phòng, chống dịch Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Tình trạng xe chở quá tải cũng mới diễn ra thời gian gần đây vì trên địa bàn có một số dự án san lấp mặt bằng", Thiếu tá Nguyễn Thành Chung cho biết.