"Hung thần" thẳng tay ném bé trai 15 tháng tuổi từ tầng 18, trích xuất camera phát hiện nhiều điểm bất thường

Vào tối ngày 1/12, công an huyện Lư Dương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đăng tin sơ bộ tình tiết của vụ việc. Cụ thể, vào lúc 11h31’ sáng ngày 28/11, chi nhánh cục công an huyện Lư Dương nhận được tin báo về việc 1 bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng thượng tòa nhà trong 1 khu dân cư gần đường Bắc Phụ Dương. Qua điều tra, đến khoảng 12h30’, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Đổng Mỗ Bình, ngoài 30 tuổi (nữ). Điều tra sơ bộ cho thấy vào sáng ngày 28, Đổng Mỗ Bình đã nhân lúc mẹ đứa trẻ đang ở cửa hàng bánh không để ý đã đem em lên tầng thượng rồi ném xuống. Đến khoảng 18h cùng ngày hôm đó, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không cứu được nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.



"Tất cả chúng tôi đều nghĩ em bị rơi từ tầng 4 xuống, không ngờ lại bị ném từ tận tầng 18. Dì tôi cứ khóc suốt ngày không ăn uống gì." - Anh Cát nói.



Từ hôm sự việc xảy ra, mẹ nạn nhân ngày nào cũng ôm quần áo của Nghiêu Nghiêu khóc. Cho đến nay, gia đình vẫn không dám báo tin xấu cho chị gái 7 tuổi của em biết, người nhà sợ cô bé bị sốc nên đã gửi tạm ở nhà họ hàng.