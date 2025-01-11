Huế tiếp nhận 29 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga

01/11/2025 17:19

TP Huế tổ chức tiếp nhận hơn 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên bang Nga khẩn cấp viện trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều 1-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết, đang tổ chức tiếp nhận hơn 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên bang Nga khẩn cấp viện trợ cho nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo đó, số hàng viện trợ này bao gồm nhiều trang thiết bị thiết yếu như: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 55 bộ lều trại, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn và một lượng lớn thực phẩm đóng hộp.

Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, cho biết việc tiếp nhận số hàng hóa trên có sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.

"Sau khi tiếp nhận, địa phương sẽ tổ chức kiểm đếm và phân loại. Ngay trong sáng mai, chúng tôi sẽ mời các đơn vị cấp xã đến nhận để chuyển hàng viện trợ đến tay người dân sớm nhất" - ông Luân thông tin.

hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (4).jpg
100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP Huế hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Ảnh: NGUYỄN DO
hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (6).jpg
Tất cả hơn 29 tấn hàng hóa được tập kết tại Trường cao đẳng nghề số 23. Ảnh: NGUYỄN DO
hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (11).jpg
Số hàng viện trợ này bao gồm nhiều trang thiết bị thiết yếu như: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 55 bộ lều trại, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn và một lượng lớn thực phẩm đóng hộp. Ảnh: NGUYỄN DO
hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (15).jpg
Các cán bộ chiến sĩ cẩn thận vận chuyển hàng hóa. Ảnh: NGUYỄN DO
hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (20).jpg
Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, cho biết sau khi tổ chức phân loại, ngày mai sẽ bàn giao về cho các xã, phường để trao đến tay người dân kịp thời. Ảnh: NGUYỄN DO
hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga (9).jpg
Số hàng hóa này được chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga vận chuyển đến sân bay Nội Bài vào ngày 30-10. Ảnh: NGUYỄN DO
Theo plo.vn
https://plo.vn/hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga-post878939.html
https://plo.vn/hue-tiep-nhan-29-tan-hang-cuu-tro-khan-cap-cua-chinh-phu-lien-bang-nga-post878939.html
            Huế tiếp nhận 29 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga
