Huế tiếp nhận 29 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga
01/11/2025 17:19
TP Huế tổ chức tiếp nhận hơn 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên bang Nga khẩn cấp viện trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt.
Chiều 1-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết, đang tổ chức tiếp nhận hơn 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên bang Nga khẩn cấp viện trợ cho nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả lũ lụt.
Theo đó, số hàng viện trợ này bao gồm nhiều trang thiết bị thiết yếu như: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 55 bộ lều trại, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn và một lượng lớn thực phẩm đóng hộp.
Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, cho biết việc tiếp nhận số hàng hóa trên có sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.
"Sau khi tiếp nhận, địa phương sẽ tổ chức kiểm đếm và phân loại. Ngay trong sáng mai, chúng tôi sẽ mời các đơn vị cấp xã đến nhận để chuyển hàng viện trợ đến tay người dân sớm nhất" - ông Luân thông tin.