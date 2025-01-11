Huế tiếp nhận 29 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga

Chiều 1-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết, đang tổ chức tiếp nhận hơn 29 tấn hàng hóa do Chính phủ Liên bang Nga khẩn cấp viện trợ cho nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo đó, số hàng viện trợ này bao gồm nhiều trang thiết bị thiết yếu như: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 55 bộ lều trại, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn và một lượng lớn thực phẩm đóng hộp.