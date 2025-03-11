Huế: Lần thứ 3 điều tàu chở hàng chống trôi cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên

Chiều 3/11, khi mực nước sông Hương dâng cao, chạm đáy dầm cầu, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã phong tỏa đoạn đường Huế - Văn Xá. Hai đoàn tàu gồm 25 toa hàng chở đá hộc và phân lân với khối lượng khoảng 474 tấn được điều động lên 2 cầu để tăng tải trọng, tránh nguy cơ lũ cuốn trôi.

Điều tàu chở hàng lên cầu Bạch Hổ và Dã Viên

Đây là lần thứ 3 trong mùa mưa lũ, ngành đường sắt sử dụng phương pháp này. Trước đó, ngày 27/10, hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới và Hương Thủy cũng đã án ngữ hai cầu khi mực nước chỉ cách đáy dầm vài chục cm.

Hai cầu Bạch Hổ và Dã Viên, được xây dựng từ năm 1908. Mặc dù đã được trùng tu sau chiến tranh, kết cấu cầu vẫn mỏng, chỉ có lối đi nhỏ dành cho xe hai bánh.

Trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư ở thành phố Huế và Đà Nẵng tiếp tục bị ngập, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trước khi di chuyển trên tuyến Bắc-Nam để tránh ảnh hưởng bởi lũ.