Huế: Hơn 100 hiện vật chế tác từ ngọc - ngà được giới thiệu đến công chúng
29/08/2025 12:52
Sáng 28-8, tại Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (114 Mai Thúc Loan, P.Phú Xuân, TP.Huế) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm “Ngọc - ngà trong nghệ thuật tín ngưỡng” do nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn tổ chức.
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu các cổ vật đến khách tham quan
Ngọc và ngà là hai nguyên liệu tự nhiên vượt lên giá trị vật chất để trở thành biểu tượng của văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng. Những chất liệu này không chỉ được sử dụng để chế tác các vật phẩm trang sức hay đồ dùng trang trí cung đình, mà còn gắn bó mật thiết với các nghi lễ tâm linh thông qua các tượng thờ, pháp bảo,... Tất cả đã trở thành phương tiện truyền tải niềm tin , ước vọng về sự thanh tịnh, thuần khiết và an lành.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật có niên đại từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XX, bao gồm các bức tượng Phật, Bồ-tát, A-la-hán, tràng hạt, các vật dụng như bình trà, vòng đeo tay, ấn… có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ - hiện đang được lưu giữ tại Việt Nam.
Đông đảo khách tham quan thưởng lãm
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết: Triển lãm “Ngọc - ngà trong nghệ thuật tín ngưỡng” nhằm giới thiệu đến công chúng quá trình khám phá giá trị lịch sử, mỹ thuật và tinh thần ẩn chứa trong các tác phẩm. Từ những tượng thờ linh thiêng, đến vật phẩm trang trí cung đình và những món đồ thủ công tinh xảo mang đậm dấu ấn truyền thống, tất cả đều toát lên từ đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân xưa.
"Triển lãm nhằm tạo điều kiện cho du khách tiếp cận với các hiện vật, cổ vật quý, làm nổi bật bức tranh đa sắc màu của di sản văn hóa của dân tộc và các nước. Từ đó, có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa.", nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nhấn mạnh.