Huế: Hơn 100 hiện vật chế tác từ ngọc - ngà được giới thiệu đến công chúng

Ngọc và ngà là hai nguyên liệu tự nhiên vượt lên giá trị vật chất để trở thành biểu tượng của văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng. Những chất liệu này không chỉ được sử dụng để chế tác các vật phẩm trang sức hay đồ dùng trang trí cung đình, mà còn gắn bó mật thiết với các nghi lễ tâm linh thông qua các tượng thờ, pháp bảo,... Tất cả đã trở thành phương tiện truyền tải niềm tin , ước vọng về sự thanh tịnh, thuần khiết và an lành.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật có niên đại từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XX, bao gồm các bức tượng Phật, Bồ-tát, A-la-hán, tràng hạt, các vật dụng như bình trà, vòng đeo tay, ấn… có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ - hiện đang được lưu giữ tại Việt Nam.