Huế đẹp nao lòng khi sang thu

Tháng 9, Huế bắt đầu chuyển mình sang thu với tiết trời mát mẻ, xoa dịu cái nóng dai dẳng suốt hè và thi thoảng đón những cơn mưa rào bất chợt.
Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng để du khách tận hưởng vẻ đẹp trữ tình, không khí trong lành, dễ chịu của thành phố miền Trung.
Hình ảnh xứ Huế vào thu với những vòm cây cổ thụ, tán thông reo, thảm cỏ đồng loạt chuyển màu xanh mướt, thu hút người xem trên mạng xã hội.
Hình ảnh Huế sang thu khiến nhiều người nao lòng
Nguyễn Vũ, một bạn trẻ người Huế đam mê nhiếp ảnh đã dành thời gian lang thang những con đường, góc phố, ghi lại cảnh quan xứ Huế đầu thu. Nhiều bức ảnh của anh khiến người xem xốn xang, rung động.
Theo chàng trai Huế, mùa thu nơi đây rất ngắn, kéo dài khoảng 1 tháng, trước khi mùa mưa bão ập tới. Vào thu, trời có nắng nhưng phảng phất hơi sương, nắng dịu dàng khiến không gian thành phố trở nên mơ màng, lãng mạn.
"Thời điểm này, tới Huế, du khách cứ bước chân ra đường là có cảnh đẹp. Mùa thu xứ Huế luôn mang tới những cảm xúc, rung động đặc biệt cho tôi", Vũ chia sẻ.
Ven sông là hệ thống cây xanh được quy hoạch, trồng thẳng hàng dọc tuyến đường lát đá
Sau những cơn mưa bất chợp, con đường, bầu trời sớm mai xứ Huế trong trẻo lạ thường, nắng vàng ươm