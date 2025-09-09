Huế đẹp nao lòng khi sang thu

Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng để du khách tận hưởng vẻ đẹp trữ tình, không khí trong lành, dễ chịu của thành phố miền Trung.

Hình ảnh xứ Huế vào thu với những vòm cây cổ thụ, tán thông reo, thảm cỏ đồng loạt chuyển màu xanh mướt, thu hút người xem trên mạng xã hội.

Hình ảnh Huế sang thu khiến nhiều người nao lòng

Nguyễn Vũ, một bạn trẻ người Huế đam mê nhiếp ảnh đã dành thời gian lang thang những con đường, góc phố, ghi lại cảnh quan xứ Huế đầu thu. Nhiều bức ảnh của anh khiến người xem xốn xang, rung động.