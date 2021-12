Huế chuẩn bị gì để đón khách quốc tế sau thời gian dài 'đóng băng' vì COVID-19?

Ngày 10/12, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế với mục đích từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế, khôi phục lại các hoạt động du lịch và tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Theo kế hoạch, một số yêu cầu được đặt ra như khách du lịch quốc tế phải sử dụng "hộ chiếu vaccine" theo nguyên tắc chung "an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa thì phải an toàn" và phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ưu tiên đón khách quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng cao, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số khu vực như: Đông Bắc Á, Châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Úc,... và có đường bay quốc tế đến Việt Nam, đến Huế.