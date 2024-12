Huawei tự hào vì Mate 70 dùng 100% linh kiện từ Trung Quốc

Trong bối cảnh lệnh cấm từ Mỹ, Huawei đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Huawei đã phát triển thành công phần cứng và hệ điều hành riêng để không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế. Giờ đây, tại một sự kiện diễn ra tại Trường Trung học Cơ sở Baoan ở Thâm Quyến, CEO Richard Yu đã công bố thông tin thú vị hơn nữa về dòng điện thoại Huawei Mate 70 mới nhất của hãng. Theo ông Yu, Mate 70 là sản phẩm 100% do Trung Quốc sản xuất, bao gồm cả chip Kirin 9020 do chính Huawei phát triển. Ông cho biết, công ty đã đạt được 100% sản lượng chip trong nước, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tự chủ sản xuất chip và giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Huawei đã thành công trong việc xây dựng hai trụ cột chính cho hoạt động smartphone của mình: chip và hệ điều hành. Ngoài việc độc lập về phần cứng, Huawei cũng đã phát triển một hệ sinh thái phần mềm vững chắc. Hệ điều hành HarmonyOS NEXT, được thiết kế từ đầu và không phụ thuộc vào Android, hiện đang được triển khai cho các thiết bị tại Trung Quốc, với kế hoạch mở rộng cho tất smartphone vào năm 2025. Tuy nhiên, tính khả dụng toàn cầu của hệ điều hành này vẫn chưa được xác định, điều này có thể gây khó khăn cho người dùng quốc tế, đặc biệt là những người đã quen thuộc với dịch vụ Google. Bất chấp gặp nhiều thách thức, Huawei vẫn có kế hoạch mở rộng thị trường, trong đó có việc giới thiệu dòng Mate 70 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Thống nhất. Những tính năng thú vị trên Huawei Mate 70 Dòng Mate 70 bao gồm 4 mẫu: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 RS. Trong khi Mate 70 có màn hình phẳng, các mẫu Pro lại nổi bật với màn hình cong. Tất cả các mẫu đều sở hữu thiết kế camera tròn ở mặt sau và ba lỗ khoét ở mặt trước cho camera selfie, Face ID và điều khiển bằng cử chỉ, cùng với khả năng chống nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP69. Màn hình của các mẫu khác nhau, với Mate 70 có màn hình OLED 6,7 inch, trong khi các mẫu Pro và Pro+ có màn hình 6,9 inch lớn hơn. Các mẫu Pro còn được trang bị tốc độ làm mới thích ứng từ 1-120Hz và độ sáng lên tới 2.500 nits, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và rõ nét, phù hợp cho cả sử dụng hàng ngày và trong điều kiện ánh sáng mạnh. Về hiệu suất, Mate 70 được trang bị pin 5.300mAh với sạc có dây 66W và sạc không dây 50W. Các mẫu Pro được nâng cấp với pin 5.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 80W. Về bộ nhớ, Mate 70 và Mate 70 Pro cung cấp tối đa 12 GB RAM và 1 TB dung lượng lưu trữ, trong khi các mẫu Pro+ và RS có 16 GB RAM giúp nâng cao hiệu suất hoạt động. Dòng Huawei Mate 70 lên kệ tại thị trường Trung Quốc với giá bán khởi điểm từ 5.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,2 triệu đồng, cho phiên bản RAM 12 GB + ROM 256 GB của Mate 70. Giá cao nhất là 12.999 nhân dân tệ, tương đương 45,5 triệu đồng, cho phiên bản RAM 16 GB + ROM 1 TB của Huawei Mate 70 RS Ultimate Design.