Huawei quyết đoạt lại ngôi vương smartphone

Một cửa hàng Huawei tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Huawei bị xem là nguy cơ an ninh quốc gia, có tên trong danh sách cấm vận thương mại và bị cấm tiếp cận những công nghệ quan trọng, đặc biệt là bán dẫn. Do đó, doanh thu từ bộ phận khách hàng cá nhân của Huawei đã giảm 47% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Công ty từng là nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới nhưng nay không còn trong tốp 5.