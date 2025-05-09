Huawei ‘đánh úp’ iPhone 17 với mẫu smartphone gập ba Mate XTs

Mate XTs ra mắt chỉ vài ngày trước sự kiện công bố iPhone 17 của Apple, cho thấy sự tự tin của Huawei trong việc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, nơi hãng đang chiếm ưu thế về công nghệ màn hình gập.

Mẫu smartphone gập ba mới nhất của Huawei được trang bị bộ vi xử lý Kirin 9020 tự phát triển và chạy trên hệ sinh thái HarmonyOS 5.

Theo ông Richard Yu Chengdong, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, Mate XTs có hiệu suất tăng 36% so với thế hệ trước.