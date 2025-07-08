Huấn luyện viên Calisto trở lại Việt Nam trong vai trò mới

Bên cạnh đó, ông Calisto cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà bóng đá Bồ Đào Nha có thế mạnh như futsal (đang xếp thứ 2 thế giới), bóng đá bãi biển, cũng như triển khai các chương trình tập huấn dành cho các đội trẻ Việt Nam tại các trung tâm đào tạo hiện đại ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là trung tâm mới tại thành phố Braga.

Tại buổi gặp mặt, ông José Pedro De Sousa Vieira - Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam cũng chia sẻ sự quan tâm tới hành trình của tuyển thủ Huỳnh Như tại Lank FC. Đây cũng được xem là biểu tượng của sự kết nối giữa bóng đá 2 quốc gia.

Đáp lại tình cảm trên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trân trọng gửi tặng ông cuốn sách kỉ yếu “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” do VFF vừa xuất bản. Trong ấn phẩm có những cột mốc đáng nhớ liên quan đến những đóng góp quan trọng của ông Calisto khi dẫn dắt câu lạc bộ Gạch Đồng Tâm Long An cũng như hành trình làm nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của ông Calisto diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Đây là dịp ý nghĩa góp phần tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa và mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nền bóng đá trong thời gian tới.