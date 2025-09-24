Hứa Quang Hán ngỡ ngàng trước sự chào đón của người hâm mộ tại TP HCM

Sự kiện bị gián đoạn đôi chút do sự cố kỹ thuật mất điện trong phòng chiếu. Tuy nhiên, cả ê-kíp vẫn nỗ lực tạo không khí, tránh ngượng ngùng bằng cách cùng hát "Happy Birthday" trước khi điện hoạt động lại.

Trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Năm của anh, ngày của em" vào chiều 24-9, Hứa Quang Hán, nữ diễn viên Viên Lễ Lâm, đạo diễn Cung Triệu Bình cùng nhà sản xuất thiết kế Man Lim Chung có nhiều chia sẻ.

Hứa Quang Hán cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và bất ngờ trước sự chào đón của nhiều người. "Khi xuống sân bay, nhiều người đón tiếp khiến tôi bất ngờ. Tôi vui vì có cơ hội mang phim điện ảnh đến với khán giả Việt" - tài tử cho biết.

Theo Hứa Quang Hán, anh đã hứng thú với phim ngay khi đọc kịch bản bởi câu chuyện đan xen vui buồn, tình cảm huyền ảo.

Đây cũng là dạng vai Hứa Quang Hán chưa bao giờ thử nên khi có cơ hội thì thử ngay. Sau khi đọc kịch bản, anh đồng cảm với nhân vật Khoai Tây do mình thủ diễn và nghĩ rằng người xem cũng có thể có cùng sự đồng cảm.

Với bạn diễn nữ Viên Lễ Lâm, Hứa Quang Hán cho biết cô có tính cách sôi nổi, hoạt bát nhưng nhân vật của cô lại trầm tĩnh. Trong quá trình quay, nữ diễn viên đã kìm nén cảm xúc của mình và anh thấy đó cũng là điều thú vị.

"Phim có nhiều cảnh lãng mạn nhưng quay những cảnh này rất vất vả, nó không lãng mạn chút nào cả" - nam diễn viên nửa đùa nửa thật.