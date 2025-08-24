Hứa Khải bị bạn gái cũ tố ngoại tình, Vu Chính nhập viện vì căng thẳng

Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang “nổi sóng” trong vụ bê bối được cho là “gây chấn động nhất năm 2025”, khi nam diễn viên Hứa Khải, các bạn gái cũ của anh, nữ diễn viên Triệu Tình và nhà sản xuất Vu Chính đều bị kéo vào một cuộc tranh cãi hỗn loạn của những lời buộc tội, phủ nhận và đấu đá công khai.

Nam diễn viên Hứa Khải nổi tiếng với nhiều phim: "Trường quân sự Liệt Hỏa", "Thiên Vũ Kỷ", "Thiên cổ quyết trần", "Thừa hoan ký"... Đặc biệt là vai Phú Sát Phó Hằng trong "Diên Hi công lược". (Ảnh: Kbizoom)

Vào ngày 22/8, bạn gái cũ của Hứa Khải, Hứa Lệ Sa, đã cáo buộc anh ta lừa dối và có hành vi không đúng mực, đồng thời tiết lộ chuyện anh ta đã đưa nữ diễn viên Triệu Tình, một đàn em cùng công ty quản lý, vào khách sạn khi vẫn đang trong mối quan hệ với cô. Hứa Lệ Sa mô tả việc Hứa Khải giả vờ say xỉn để vượt qua ranh giới với phụ nữ, khẳng định cô đã phải chịu đựng cả sự phản bội về mặt tình cảm lẫn sự đe dọa trong suốt mối quan hệ của họ.

Vụ bê bối nhanh chóng leo thang khi Vu Chính, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí Trung Quốc, người đã đưa Hứa Khải lên hàng sao trong “Diên Hy Công Lược”, công khai bênh vực anh trong một buổi live stream. Vu Chính khẳng định Triệu Tình chỉ giúp Hứa Khải luyện tập diễn xuất trong khách sạn, phủ nhận Hứa Lệ Sa là người yêu cũ cay đắng. Tuy nhiên, Hứa Lệ Sa đã phản pháo bằng ảnh chụp màn hình tin nhắn và dòng thời gian chi tiết, khiến tranh cãi càng thêm gay gắt.

Hứa Lệ Sa cáo buộc Hứa Khải ngoại tình trong thời gian cả hai hẹn hò. (Ảnh: Kbizoom)

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi một người bạn gái cũ khác của Hứa Khải, một influencer tên Da Jin, lên tiếng ủng hộ lời khai của Hứa Lệ Sa và cáo buộc Hứa Khải cũng dùng chiêu “giả say” để lợi dụng phụ nữ. Cô thậm chí còn cáo buộc anh ta bạo hành thể xác trong thời gian hẹn hò, khơi lại những tin đồn cũ về hành vi bạo lực của Hứa Khải.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi một paparazzi tung ra đoạn video đầy đủ cảnh Hứa Khải và Triệu Tình thân mật bước vào khách sạn, làm suy yếu lời biện hộ của Vu Chính. Ngay sau đó, những bức ảnh và video nhạy cảm cũ của Hứa Khải lại xuất hiện trên mạng, càng đổ thêm dầu vào lửa.

Hứa Lệ Sa cho biết lý do cả hai chia tay là vì Hứa Khải bị bắt gặp vào khách sạn cùng nữ diễn viên Triệu Tình (trái). (Ảnh: Kbizoom)

Các báo cáo sau đó tiết lộ rằng, Vu Chính đã bị choáng ngợp trước phản ứng dữ dội và sự chế giễu của dư luận. Vụ việc đã khiến anh phải nhập viện vì căng thẳng sau một cuộc cãi vã gay gắt trên mạng với Hứa Lệ Sa.

Hứa Khải tuyên bố sẽ kiện vì tội phỉ báng, trong khi Triệu Tình cũng phủ nhận việc mình là "tình nhân" và đe dọa sẽ có biện pháp pháp lý đối với những người tung tin đồn. Tuy nhiên, Hứa Lệ Sa cảnh báo rằng cô còn nắm giữ nhiều bằng chứng hơn và nếu được công bố sẽ có thể “chấm dứt sự nghiệp của Hứa Khải”.­

Triệu Tình (phải) cũng phủ nhận việc mình là "tình nhân" và đe dọa sẽ có biện pháp pháp lý đối với những người tung tin đồn. (Ảnh: Kbizoom)

Với hàng loạt cáo buộc từ ngoại tình đến cố ý hành hung, cùng sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Trung Quốc, vụ bê bối này được mệnh danh là “vụ bê bối tình trường hỗn loạn nhất thập kỷ” trong làng giải trí Trung Quốc. Công chúng vẫn đang dõi theo từng diễn biến, tự hỏi liệu Hứa Khải có vượt qua được cơn bão này hay phải đối mặt với hậu quả hủy hoại sự nghiệp.