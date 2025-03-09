Houthi tiếp tục tấn công tàu liên quan Israel trên Biển Đỏ

Thông báo của Houthi cho biết nhóm này đã phóng quả một tên lửa và triển khai 2 máy bay không người lái (UAV) tập kích một tàu chở hàng liên quan đến Israel tại vị trí phía Bắc Biển Đỏ. Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, Houthi tuyên bố tấn công tàu liên quan đến Israel trên vùng biển khu vực.

Trước đó, hôm 31/8, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen cũng thông báo đã phóng một tên lửa đánh trúng tàu chở dầu Scarlet Ray của Israel tại vị trí gần cảng Yanbu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Cuộc tấn công được tiến hành 3 ngày sau đòn không kích đẫm máu của quân đội Israel vào thủ đô Sanaa của Yemen khiến hơn 10 quan chức cấp cao Houthi thiệt mạng.

Houthi tấn công tàu trên Biển Đỏ. Ảnh minh họa: Reuters

Kể từ ngày 18/3, thời điểm Israel mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza, lực lượng Houthi đã phóng ít nhất 72 quả tên lửa đạn đạo và triển khai 23 máy bay không người lái tấn công Israel. Các lãnh đạo Houthi nhiều lần khẳng định, nhóm này sẽ chỉ dừng chiến dịch tập kích chống Israel, khi quân đội chiếm đóng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu chống người Palestine ở dải Gaza.

Quân đội Israel chưa công bố biện pháp đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Houthi. Tuy nhiên, trong một tuyên bố tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này biết rõ cách săn tìm các lãnh đạo của Houthi, ám chỉ khả năng Israel sẽ còn tiến hành thêm các cuộc tấn công hiệu quả hạ sát các quan chức cấp cao của Houthi trong tương lai, tương tự như cách Israel đã hạ sát loạt lãnh đạo của hai nhóm thánh chiến khác trong khu vực thời gian qua là lực lượng Hamas ở dải Gaza và Phong trào Hezbollah ở Lebanon.