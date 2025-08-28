Hotgirl cầu lông Thùy Linh giành vé vào vòng 1/8 giải vô địch thế giới

Nguyễn Thùy Linh - tay vợt số một của cầu lông Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đối thủ Scotland Kirsty Gilmour 21-17, 23-21 ở vòng hai đơn nữ Giải cầu lông thế giới 2025 diễn ra tại Paris.

Đây là chiến thắng ngọt ngào giúp Thùy Linh phục thù thành công, bởi cách đây chưa lâu, cô từng gục ngã trước chính Gilmour ở vòng 1/16 Indonesia Mở rộng 2024.