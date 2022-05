HOT: Sơn Tùng vắng mặt trong buổi giải trình MV có cảnh nhảy lầu

Liên quan tới MV There Is No One At Alltừng gây bức xúc trong dư luận mà Sơn Tùng M-TP đã gỡ ở phạm vi Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có giấy mời nghệ sĩ này tới trụ sở bộ làm việc vào chiều ngày 5/5.

Buổi làm việc đã và đang diễn ra tại phòng riêng của chánh thanh tra, không có mặt truyền thông. Mọi thông tin về kết quả cuộc gặp sẽ được nam ca sĩ gửi thông cáo báo chí sau.

Trước đó, ngày 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There Is No One At All trên môi trường mạng.