HOT: Sơn Tùng công khai xin lỗi, tự xóa sổ MV có cảnh nhảy lầu

Trước sự việc, Bộ TT&TT đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm Youtube) gỡ ngay MV There's No One At All.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV There's No One At All đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài.

Cho tới tối nay (29/4), Sơn Tùng chính thức lên tiếng về lùm xùm sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ tiếp thu những phản hồi dư luận, gửi lời xin lỗi công khai và cho biết sẽ chủ động dừng lưu hành MV There's No One At All.

Nguyên văn bài đăng của Sơn Tùng:

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Tùng M-TP đây!

Tối qua 28/4/2022, Tùng và tập thể công ty M-TP Entertainment đã cho ra mắt MV There’s No One At All. Đây là sản phẩm tiếng Anh đầu tiên đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời sự nghiệp của Tùng. Tùng thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào trong suốt quá trình thực hiện dự án này!

Tùng đã bắt đầu dự án There’s No One At All với những giai điệu đầu tiên (phần nghe) vào giữa năm 2020, cho đến tháng 1/2022 thì những cảnh quay cuối cùng mới được đóng máy (phần nhìn), sau đó là cả một quá trình hậu kỳ rất cẩn thận, tỉ mỉ từng cảnh một để đem đến một dự án chỉn chu nhất cho khán giả từ phần nghe cho đến phần nhìn.

Và rồi cuối cùng There’s No One At All cũng đã được ra mắt vào lúc 20h00 ngày 28/4/2022. Cả một chặng đường dài đúng không ạ!