Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận

Ngoài ra, theo mẹ trẻ, một bí quyết nữa giúp chị không "đầu bù tóc rối" như nhiều mẹ bỉm sữa khác khi chăm con là dạy các bé sớm tự lập. Hiện tại, bé lớn nhất nhà chị Ngọc Ánh là Khương Duy (15 tuổi), bé thứ hai là Như Ý (13 tuổi), bé thứ ba là Bảo An (9 tuổi), bé thứ tư Phúc An (5 tuổi), bé út Cát Tường (2 tuổi). Ngay từ khi các con còn nhỏ, mẹ trẻ đã rèn chúng vào khuôn khổ. Tuy nhiên chị không quá nghiêm khắc mà uốn nắn các con từ từ.

Chị Ngọc Ánh tiết lộ: "Ban đầu mình hướng dẫn các con làm những việc đơn giản như tự xúc ăn, tự rửa mặt đánh răng... để các con hình thành thói quen và hứng thú trong việc tự làm những công việc cá nhân và giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ. Khi con 5, 6 tuổi có thể giúp đỡ mẹ các việc nhỏ như nhặt rau, cắm cơm, lớn hơn chút con có thể chơi và trông em phụ bố mẹ.

Con gái thứ 2 của mình tên Như Ý. Đúng như cái tên, bé học lớp 3 là đã biết phụ mẹ tắm rửa cho em Bảo An. Không những thế còn chơi và dạy em nhiều điều. Bây giờ Bảo An học lớp 3 cũng đã bắt chước chị chăm sóc 2 em nhỏ hơn, dưới sự giám sát của chị Như Ý. Mọi người thường trêu mình đúng là chỉ đẻ thôi còn lại chồng con lo hết. Nói chung mình không có khái niệm làm hộ con. Mình để các bé trải nghiệm, rút ra kinh nghiệm và trưởng thành. Nếu việc gì mẹ cũng ôm đồm thì sẽ rất vất vả. Không những thế chồng rồi các con sẽ không thể biết được những hi sinh của người phụ nữ là thế nào để yêu thương mình hơn...".



Các bé nhà chị Ngọc Ánh luôn ngoan ngoãn, tự lập và hòa thuận.

Bí quyết dạy các con hòa thuận cũng đáng ngưỡng mộ