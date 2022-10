Hot lại lời Lệ Quyên: 'Hồ Ngọc Hà có 50% bản chất đàn ông'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên chung bàn tiệc.

Cũng từ sự kiện này, mối quan hệ của Lệ Quyên - Hồ Ngọc Hà liên tục được các diễn đàn mạng "đào" lại.

Mới đây nhất, cư dân mạng chú ý đến một bài đăng trên Fanpage chính thức của Hồ Ngọc Hà vào ngày 17/11/2014. Bài đăng chia sẻ cảm nhận của hàng loạt sao Việt về Hồ Ngọc Hà sau hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Trong bài đăng có hình ảnh thân thiết của Lệ Quyên - Hồ Ngọc Hà, cùng với đó là tiêu đề "Hà Hồ có 50% bản chất đàn ông", là lời cảm nhận của giọng ca phòng trà.



Hình ảnh trên Facebook Hồ Ngọc Hà năm 2014 được dân mạng quan tâm trở lại, bên dưới ngập tràn bình luận.