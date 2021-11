HOT: Hương Giang đến trễ họp báo gần 2 tiếng dù là chủ trì?

"Theo dự kiến của họp báo, clip sẽ được phát vào lúc 3h15, sau khi clip phát xong thì các huấn luyện viên sẽ catwalk với ai. Các huấn luyện viên được sắp xếp để lên sớm và chụp hình.

Còn Giang sáng nay chạy chương trình cùng với mọi người, nên Giang không có lịch chụp hình. Do đó, Giang sẽ tới sát giờ hơn so với các huấn luyện viên cũng như các host, và khi tới là sẽ bắt đầu chương trình luôn.

Đó là thời gian chuẩn chứ không phải mọi người tới sớm và chờ đợi Hương Giang. Thế nên cho phép Giang được đính chính", người đẹp nói.