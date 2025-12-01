Hot girl Lào mất iPhone 17 ở Hà Nội, bất ngờ nhận lại chỉ sau vài giờ

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại iPhone 17 cho Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (SN 2001), du học sinh Lào tại Việt Nam, theo VietNamNet.
Trước đó, khoảng 20h ngày 11/10, Maysaa đến Công an phường Ba Đình trình báo việc bị mất điện thoại khi tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ba Đình đã triển khai xác minh, làm rõ vụ việc. Đến 21h cùng ngày, với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã tìm thấy chiếc điện thoại và tiến hành trao trả cho chủ sở hữu.
Trên trang Facebook cá nhân có gần 1 triệu người theo dõi, Maysaa bày tỏ sự cảm ơn lực lượng công an: “Sau 3-4 tiếng tìm kiếm, điện thoại của em đã được tìm thấy. Em thật sự cảm kích, các anh công an quá xuất sắc và tận tâm”.
Hot gir Maysaa nói thành thạo tiếng Việt và hiện là một trong những du học sinh Lào nổi bật, hoạt động tích cực trên nền tảng TikTok.