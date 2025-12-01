Hot girl Lào mất iPhone 17 ở Hà Nội, bất ngờ nhận lại chỉ sau vài giờ

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại iPhone 17 cho Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (SN 2001), du học sinh Lào tại Việt Nam, theo VietNamNet.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/10, Maysaa đến Công an phường Ba Đình trình báo việc bị mất điện thoại khi tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.