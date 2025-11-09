Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng 'gây choáng'

Mới đây, cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước một loạt ảnh trên tay 4 mẫu iPhone mới vừa được Apple ra mắt bao gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từ tài khoản Instagram @j876my. Được biết, cô nàng hot girl Hàn này là một người mẫu tự do và được mời đến sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Không chỉ vậy, cô còn từng đến Việt Nam và có một bức ảnh đội nón lá truyền thống.

Cô nàng từng đến Việt Nam du lịch và bức ảnh được đăng tải

Nàng hot girl đã khoe loạt ảnh trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới hiện chưa được mở bán. Ngoài ra, cách cô nàng pose dáng, check-in với những chiếc điện thoại vừa ra mắt cũng rất đáng để dân tình học hỏi.