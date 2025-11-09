Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng 'gây choáng'

11/09/2025 07:35

Trong khi các tín đồ công nghệ vẫn đang "đứng ngồi không yên" chờ ngày iPhone 17 chính thức mở bán, thì nàng hot girl này đã có thể trên tay sớm cả 4 mẫu điện thoại mới của Apple.

Mới đây, cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước một loạt ảnh trên tay 4 mẫu iPhone mới vừa được Apple ra mắt bao gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từ tài khoản Instagram @j876my. Được biết, cô nàng hot girl Hàn này là một người mẫu tự do và được mời đến sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Không chỉ vậy, cô còn từng đến Việt Nam và có một bức ảnh đội nón lá truyền thống.   

31642877620766542325220132953118155894117662n
Cô nàng từng đến Việt Nam du lịch và bức ảnh được đăng tải 

Nàng hot girl đã khoe loạt ảnh trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới hiện chưa được mở bán. Ngoài ra, cách cô nàng pose dáng, check-in với những chiếc điện thoại vừa ra mắt cũng rất đáng để dân tình học hỏi. 

iphone 17 air 17pro 1
Full combo mà iFan nào cũng mê: iPhone 17 Pro với ốp lưng TechWoven MagSafe mới, Airpod 3 Pro, Apple Watch và sợi dây đeo chéo giá 1,66 triệu đồng
iphone 17 air 17pro 2
Cô nàng pose dáng với iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử
iphone 17 air 17pro 4
Nàng hot girl thử selfie cùng iPhone Air
iphone 17 air 17pro 5
Trên tay chiếc iPhone 17 màu mới Xanh Lá Xô Thơm 
iphone 17 air 17pro 6
Mẫu iPhone 17 Pro màu Xanh Đậm 
iphone 17 air 17pro 7
Một cách flex tinh tế khi trên tay cả 3 mẫu iPhone 
iphone 17 air 17pro 12
Full các model màu sắc của mẫu iPhone 17 vừa ra mắt
iphone 17 air 17pro 13
Cô nàng check-in tại Apple Park - nơi vừa diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPhone 17
iphone 17 air 17pro 111
Sắc cam nổi bật của iPhone 17 Pro phối cùng dây đeo mới cũng rất nổi bật và thời trang
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hot-girl-han-tren-tay-som-ca-4-mau-iphone-moi-chi-em-vao-hoc-hoi-ngay-cach-phoi-do-pose-dang-a570204.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hot-girl-han-tren-tay-som-ca-4-mau-iphone-moi-chi-em-vao-hoc-hoi-ngay-cach-phoi-do-pose-dang-a570204.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đi chợ công nghệ
            Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng 'gây choáng'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO