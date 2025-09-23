Hot girl Diệp Phương Linh đang khiến cõi mạng bàn tán là ai?

Diệp Phương Linh có gu thời trang nóng bỏng, sở hữu tài khoản mạng xã hội có cả trăm nghìn người theo dõi.

Mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền các thông tin đến một cô gái trẻ có tên Diệp Phương Linh. Hiện các từ khóa liên quan đến gái xinh này đều lọt top tìm kiếm. Theo tìm hiểu, Phương Linh là gương mặt có tiếng trên mạng xã hội, sở hữu trang Instagram với hơn 100 nghìn người theo dõi. Từ những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân cho thấy, cô gái này sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Biết lợi thế hình thể của bạn thân nên Phương Linh thường xuyên diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể. Sở hữu làn da trắng, vóc dáng cân đối, chiều cao nổi bật, cô gái trẻ được rất nhiều thương hiệu thời trang "chọn mặt gửi vàng". Mỗi bài đăng của Phương Linh đều nhận về tương tác lớn. Ngoài ngợi khen sắc vóc, netizen còn xin bí quyết làm đẹp, các địa chỉ để mua quần áo. Dù là hot girl có tiếng nhưng trên mạng xã hội, cô gái này chỉ đăng tải các bài viết liên quan đến công việc, ít khi nhắc tới chuyện tình cảm riêng. Qua một vài chia sẻ hiếm hoi, Phương Linh tâm sự muốn dồn thời gian và tâm sức cho công việc, theo đuổi nghề người mẫu. Một số bức ảnh gợi cảm khác của gái xinh.