HOT: Chủ nhân hit 'Anh Thanh Niên' phốt hàng loạt chiêu trò của công ty quản lí cũ

Nguyên văn chia sẻ của HuyR trên trang cá nhân: Xin chào mọi người, mình là HuyR. Trả lời cho câu hỏi "sao cả năm nay mình im ắng thế"; hôm nay mình xin giải thích nguyên nhân tại sao lại như vậy. Như mọi người đã biết, từ tháng 1/2020, sau khi bản demo "Anh Thanh Niên" nổi lên, công ty Gum Entertaiment do anh Nguyễn Đăng Giang làm giám đốc đã liên hệ và mời mình hợp tác. Theo hợp hồng đã kí, mỗi bên sẽ hưởng lợi nhuận theo tỉ lệ đã bàn bạc (lợi nhuận = toàn bộ doanh thu - chi phí), mọi nguồn thu, giá cả đi show đều phải minh bạch và được xác nhận bởi hai bên. Tuy nhiên từ tháng 6/2020, công ty đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho mình về giá đi show cũng như số tiền bán tác quyền những sản phẩm mình sáng tác. Trong suốt thời gian này, mình đã làm việc và nói chuyện trực tiếp với anh Nguyễn Đăng Giang, nhưng mình nhận được chỉ là những lần hứa hẹn và lí do để kéo dài thời gian. Mình cũng tạm tin và vẫn tiếp tục đi diễn, quảng cáo cho tới tháng 2/2021. Những ngày gần Tết Nguyên Đán, mình cần tiền để thanh toán tiền thuê nhà và lo Tết cho gia đình nên đã yêu cầu rất nhiều lần về việc thanh toán phần lợi nhuận quý 3, 4/2020 mà công ty đang nợ; (số tiền này được thể hiện trong công văn bên dưới) nhưng vẫn chỉ là lời hứa của anh Giang với lí do đang bận quay MV nên chưa giải quyết được. Sau Tết Nguyên Đán, mình vào lại Sài Gòn và tiếp tục đi diễn; đồng thời yêu cầu công ty thanh toán khoản nợ. Tới ngày 19/4/2021, sau rất rất nhiều lần tìm lí do, công ty thông báo không đủ khả năng chi trả và đề xuất lấy doanh thu youtube để trừ nợ dần. Mình rất sock với câu trả lời từ phía công ty vì trong suốt hơn 1 năm làm việc, số tiền mình kiếm về cho công ty sau khi trừ chi phí luôn dương (+), thêm vào đó là những khoản tài trợ của đối tác cũng rất lớn. Việc giải quyết của công ty không thỏa đáng nên mình yêu cầu đưa ra phương án khác, tuy nhiên phía công ty không có thiện chí hợp tác giải quyết vấn đề. Mình đã liên hệ với luật sư, đồng thời tạm ngưng hoạt động với phía GUM ENTERTAINMENT. Sau khi gặp mặt hòa giải và rất nhiều lần gửi công văn, phía GUM vẫn im lặng và không có động thái phản hồi. Dựa theo hợp đồng đã kí và quy định của pháp luật, luật sư đã thông báo chấm dứt hợp đồng của mình và GUM từ ngày 15/7/2021 đồng thời yêu cầu GUM thanh toán khoản nợ trước đó. Dù rất ấm ức và không muốn ảnh hưởng hưởng tới công việc nhưng cho tới tận giờ mình mới thông báo tới mọi người về vấn đề này. Mình muốn thực hiện các bước theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Số tiền GUM nợ mình được thể thiện trong công văn chưa phải là tất cả, vì ngoài những khoản mà trong đối soát GUM gửi cho mình; còn có số tiền Gum thiếu quý 1, 2/2020; tiền sáng tác quảng cáo; những khoản tác quyền bài mình sáng tác mà GUM đã giấu; các bài TVC quảng cáo của chị "Tuyền Chế", anh "Trung Ruồi", "Garena Việt Nam", "Di Di, Finhay"… (mình biết các khoản này vì đây đều là những người mình quen, các bạn lên youtube tìm kiếm là thấy) Trong thời gian mình tạm ngưng hoạt động để giải quyết vấn đề, GUM vẫn lấy demo sáng tác của mình để gửi cho các nền tảng phát hành nhạc số như YINYANG, SONY MUSIC VIỆT NAM… dù các bài hát này còn chưa được hoàn thiện và thu âm chính thức. Đặc biệt hơn, GUM đã giả chữ kí của mình và những người tham gia là QNT, 2CAN, DICK trong dự án XE NHẠC (SHARE MUSIC) để kí phát hành. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao để một thời gian dài như vậy mình mới giải quyết với công ty? Có lẽ tại mình tin vào câu nói của anh Giang "anh coi em là người nhà" và nghĩ "người ta cũng đam mê như mình". Nhưng, sau chuyện này cách nhìn nhận của mình đã khác! Mình xin khẳng định những điều ở trên hoàn toàn là sự thật, mình và phía luật sư đang chuẩn bị giấy tờ và thông tin để khởi kiện ra Tòa nhằm giải quyết quyền lợi theo hợp đồng. Cuối cùng, mình xin lỗi tất cả mọi người vì chuyện không mấy hay ho này. Xin lỗi khán giả, những người ủng hộ vì mình đã im lặng quá lâu. Xin lỗi bạn bè, những anh/ chị em nghệ sĩ vì đã làm mọi người ảnh hưởng. Em cũng xin lỗi anh chị khách hàng, đối tác vì đã kể tên mọi người lên đây. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình nói tới vấn đề này. Mọi thứ sau này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mình tin rằng pháp luật luôn đứng về cái đúng. Điều mình mong nhất bây giờ là được quay trở lại làm âm nhạc, là một "Bạn nam yêu nhạc" vậy thôi!