'Hot boy ảnh thẻ' lai 2 dòng máu đẹp trai không kém tài tử

Video bắt trend khoe ảnh thẻ trên TikTok của Cullen đã nhận về hơn 150k lượt thả tim và 1,5 triệu view, bởi nhan sắc cực phẩm không thua kém diễn viên nổi tiếng.

Clip dài vỏn vẹn 19 giây, nhưng Cullen đã kịp khoe visual đỉnh cao, chấp cả cam thường với sống mũi cao và nụ cười toả nắng. Chia sẻ với chúng tôi, cậu bạn cho biết mình là con lai, có bố là người Việt và mẹ là người Ireland.

Cullen sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và bắt đầu học tiếng Việt khi vào lớp 1. Đến nay, nam sinh có thể nói thông thạo cả 2 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.