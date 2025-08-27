'Hốt bạc' nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành

Ghi nhận tại khu vực nút giao Cửa Nam trước buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay (27/8), nhiều người dân và cửa hàng kinh doanh "hốt bạc" nhờ việc bán nước và cho thuê ghế.

tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-42.jpg
Mặc dù còn nhiều tiếng nữa mới đến giờ sơ duyệt A80﻿, nhưng khắp các vỉa hè quanh khu vực nút giao Cửa Nam đã chật kín người.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-5.png
Tận dụng dịp này, nhiều người dân đã mở dịch vụ cho thuê ghế nhựa để ngồi chờ xem diễu binh, với mức giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/ghế, tùy loại ghế và vị trí.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-2.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, anh K.D. (Hà Nội, sinh viên đại học) cho biết, có ý tưởng kinh doanh cho thuê ghế từ sau buổi hợp luyện A80 đầu tiên. Theo anh K.D., do nhà bán hàng ở khu vực Cửa Nam và sẵn ghế ngồi nên anh quyết định “khởi nghiệp”.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-6.jpg
Với giá 30.000 đồng/ghế và đặt cọc 30.000 đồng/ghế, anh K.D. cho thuê﻿ hết 80 ghế trong vài giờ đồng hồ. Khách sau khi thuê ghế sẽ lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo giữ an ninh trật tự.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-23.jpg
Ngoài cho thuê ghế, anh K.D. bán cờ tổ quốc và kẹp tóc in hình cờ đỏ sao vàng﻿ với giá 10.000 đồng/chiếc.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-7.jpg
Nhiều quán cafe và hàng nước quanh khu vực nút giao Cửa Nam cũng tranh thủ mở dịch vụ mua nước được phát ghế xem sơ duyệt A80 miễn phí.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-9.jpg
"Đoàn chúng tôi gồm 15 người, gọi 25 cốc trà chanh với giá 15.000 đồng/cốc và được chủ quán phát ghế ngồi xem hợp luyện A80 từ lúc 12h. Mặc dù ghế thấp ngồi hơi mỏi lưng nhưng ai cũng háo hức vì lần đầu được xemdiễu binh trực tiếp﻿", bà Nguyễn Thị Yến (50 tuổi, quê Hưng Yên) nói và thông tin thêm rằng cả đoàn bắt xe từ nhà ở Chợ Gạo, Hưng Yên lên Hà Nội, sau đó đi bộ hơn 3km để ra nút giao Cửa Nam chờ xem diễu binh.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-39.jpg
Tranh thủ thời gian đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, chị Tâm (Phúc Sơn, Hà Nội) tranh thủ ra phố Tràng Thi xem diễu binh. Quán nước chị Tâm ngồi ở góc đường Tràng Thi giao với Hàng Bông phát ghế miễn phí﻿ cho khách mua nước.
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-13.png
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-11.jpg
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-19.jpg
tp-cho-thue-ghe-xem-hop-luyen-a80-20.jpg
Cùng với dịch vụ đồ ăn, thức uống và cho thuê ghế, nhiều cửa hàng quanh các tuyến phố diễu binh cũng "hốt bạc"nhờ bán đồ lưu niệm.

Liên quan đến tình trạng nhiều người sử dụng ghế nhựa hoặc trải bạt, thậm chí đặt vật nặng như gạch để “giữ chỗ” và sau đó cho thuê, hoặc bán lại cho người dân muốn có vị trí đẹp xem diễu binh, UBND phường Ba Đình và Công an phường Văn Miếu vừa xử phạt nghiêm các trường hợp này.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân không tự ý buôn bán, xếp ghế, giữ chỗ, và đến sớm để tự chọn vị trí theo đúng quy định của lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng sự kiện trọng đại để trục lợi cá nhân, đồng thời bảo đảm cho người dân được tham gia và theo dõi lễ diễu binh trong điều kiện an toàn, công bằng và văn minh.

