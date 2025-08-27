'Hốt bạc' nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành

Liên quan đến tình trạng nhiều người sử dụng ghế nhựa hoặc trải bạt, thậm chí đặt vật nặng như gạch để “giữ chỗ” và sau đó cho thuê, hoặc bán lại cho người dân muốn có vị trí đẹp xem diễu binh, UBND phường Ba Đình và Công an phường Văn Miếu vừa xử phạt nghiêm các trường hợp này.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân không tự ý buôn bán, xếp ghế, giữ chỗ, và đến sớm để tự chọn vị trí theo đúng quy định của lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng sự kiện trọng đại để trục lợi cá nhân, đồng thời bảo đảm cho người dân được tham gia và theo dõi lễ diễu binh trong điều kiện an toàn, công bằng và văn minh.